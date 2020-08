Programa de tv argentino se burla del futbol y su afición de mexicana

Escuchar Nota

Ciudad de México.- Durante el Programa sin nombre de TyC Sports, dieron espacio para hablar del futbol mexicano, donde los conductores se dedicaron a criticar todo lo que sucede alrededor del balompié nacional, hasta recordaron el tiroteo que hubo en el TSM hace unos años.



Al inicio de este programa de televisión, comienzan a comentar de lo entretenido que son los partidos debido a los diversos disparos y el "peligro" que hay en el arco, pero no se referían al ataque ofensivo, sino a los disparos que hubo en la casa de Santos cuando enfrentaba a Morelia.



Aunque la mayoría de los conductores opinan que el futbol mexicano es una de las ligas más fuertes del continente americano, uno de ellos difirió pues aseguró que "no tiene mucho peso", debido a que las "estrellas" prefieren a Estados Unidos.



Además sacaron de nuevo a la luz de Dionicio Farid, quien inventó que era jugador de la Juventus y que dio entrevistas asegurando su fichaje.



Se burlan de la afición mexicana



Durante el programa de TyC Sports criticaron los cánticos de la afición, así como la tradicional canción de "Cielito Lindo", la cual es típica en los partidos de la selección mexicana.



Critican a las mascotas del futbol mexicano



Hicieron mención de la botargas de los equipos mexicanos, pues aseguraron que no tenían creatividad con la imagen de las mascotas, criticando a Rayito del Necaxa y Rufián de Leones Negros.



Agresiones en el futbol mexicano



Otro de los pasajes negros que pasaron del futbol mexicano fue al que llamaron "el choque más peligroso", el Clásico Regio donde uno de los aficionados felinos fue gravemente herido por la porra de Rayados.



Alberto García Aspe



Los conductores del programa argentino criticaron a García Aspe por haber "ido a robar" a su país; también recordaron la historia del embajador mexicano que robó libros.







