Programa tu televisor para sintonizar Regreso a clases

Escuchar Nota

#Nacional: El titular de la SEP, Esteban Moctezuma, dio a conocer los horarios y canales de televisión en los que será transmitida la programación de Aprende en Casa II.https://t.co/oAJMJOZ1mF — Periódico Zócalo (@PeriodicoZocalo) August 16, 2020

Este domingo el secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma, presentó los horarios y canales oficiales en donde se transmitirá la programación deDebido a que se agregaron nuevos canales para la transmisión de las clases a distancia, el secretario de Educación Pública exhortó a las familias a programar los canales en sus televisores, ya que en algunos no se hace de manera automática.1.- Oprime el botón MENÚ de tu control remoto y selecciona instalación o configuración.2.- Selecciona búsqueda de canales o similar.3.- Elige búsqueda automática o sincronizar nuevos canales.4.- Espera a que el receptor encuentre todos los canales disponibles.5.- Cambia el canal y encuentra Televisa 5.2, One Niñas y niños 11.2, TV Azteca 7.3, Imagen Televisión 3.2, Milenio Televisión 6.3 e Ingenio TV 14.2.Los contenidos educativos para el ciclo escolar 2020-2021 se transmitirán todos los días entre las 07:30 de la mañana y las 23:00 horas. Habrá repeticiones de los contenidos y no se transmitirán publicidad ni propaganda de ningún tipo: ni comerciales, del gobierno ni de los partidos políticos.Los programas y contenidos educativos de educación a distancia se organizaron de acuerdo con el número de estudiantes que tiene cada subsistema: habrá tres canales para educación básica y dos para media superior.Para educación básica que comprende preescolar, primaria y secundaria se transmitirán por los canales 11.2, 5.2, 7.3 y 3.2 a través de Canal Once, Televisa, Tv Azteca, Ingenio Tv e Imagen Televisión.Por su parte, Educación Media Superior se transmitirá en los canales 14.2 y 6.3 canales de Ingenio Tv y Milenio.