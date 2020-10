Prohíbe CRE que centrales de autoabasto suministren energía a nuevos socios

Escuchar Nota

Ciudad de México.- La Comisión Reguladora de Energía (CRE) prohibió que las centrales de autoabasto suministren energía a nuevos socios que no estén contemplados en el permiso de generación original.



El anteproyecto fue publicado el pasado lunes en el sitio de la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (Conamer), en el cual se solicitó la exención de Análisis de Impacto Regulatorio (AIR), que fue aprobada por la dependencia que ahora encabeza Alberto Montoya, ex subsecretario de Energía.



La CRE aprobó por unanimidad dicho proyecto en su sesión extraordinaria realizada el martes como único punto en la orden del día.



Al dar su voto, el comisionado José Alberto Celestinos dijo que era en respuesta a "las instrucciones de Presidencia de la República".



Ante ello, la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) envió hoy a Conamer un comentario sobre los cambios propuestos por la CRE, en el que se menciona la importancia de someter el proyecto a AIR antes de su publicación el DOF, para conocer todas las medidas, negativas y positivas, de las decisiones regulatorias.



No obstante, el documento fue publicado en una edición vespertina del DOF hoy al medio día.



Cofece enlistó una serie de implicaciones, como la generación de incertidumbre para invertir en el sector eléctrico, la limitante de competir en el mercado y de las opciones de los usuarios para cubrir la demanda eléctrica, con lo que se otorgan ventajas exclusivas a CFE Suministro Básico.



Todo esto implica que las centrales de generación de autoabasto, cuyo permiso fue otorgado previo a la reforma energética, no podrán suministrar la energía que generen a nuevos clientes que no estén especificados desde el inicio.



Dichos cambios administrativos fueron presentados por el órgano regulador, desde el 13 de febrero pasado a la Conamer, en ese entonces dirigida por César Hernández, en el que también solicitaron la exención de la AIR, pero el 17 de febrero la solicitud fue rechazada por considerar que se tenía un impacto regulatorio.



La CRE argumentó que hay impacto regulatorio porque no se generan costos de cumplimiento adicionales a los ya establecidos y que no se restringen derechos, además de ser una decisión en beneficio del desarrollo eficiente de la industria en el que se promueve la competencia del sector.