Prohíben a FGR indagar negociación de sentencia de Duarte

El Juez Sexto de Distrito de Amparo Penal en la Ciudad de México, Juan Mateo Brieba de Castro, prohibió a la Fiscalía General de la República (FGR) resolver una investigación que se lleva a cabo en contra de fiscales federales por presuntamente incurrir en ilegalidades al negociar con el ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, su sentencia de 9 años de prisión y una multa de 58 mil 890 pesos.El juez federal suspendió por tiempo indefinido la resolución de dicha indagatoria, hasta que se determine si la asociación civil que denunció este caso puede también tener calidad de víctima.En este sentido, el juez señaló: "Se concede la suspensión definitiva para el único efecto de que el agente del Ministerio Público no determine la carpeta de investigación FED/VG/UNAI-CDMX/0000435/2018; lo cual no implica la paralización de la facultad de investigación y consecuente integración, sino únicamente que no se determine hasta en tanto se dicte resolución (del amparo)".Esta carpeta de investigación fue iniciada en la Visitaduría General de la FGR por probables delitos contra la administración de la justicia y cohecho, principalmente contra la Fiscal Martha Estela Ramos Castillo, quien negoció el procedimiento abreviado en favor del ex mandatario veracruzano.Los antecedentes del caso indican que la indagatoria deriva de una denuncia presentada el pasado 1 de octubre por la asociación civil Tojil Estrategia contra la Impunidad, a quien la Visitaduría le negó el carácter de víctima y el acceso a las fotocopias del expediente.Las asociación, dirigida por Adriana Greavez y Estefanía Medina, señala que el castigo impuesto a Javier Duarte es desproporcional e inadecuado con respecto a los hechos que le son atribuidos, por lo que es probable que haya una posible colusión de los funcionarios de la Fiscalía para negociar la setencia dictada a Duarte de Ochoa.