Prohiben a reporteros grabar en Palacio Nacional

Mire qué cosas.



Resulta que para los elementos de seguridad de la @SHCP_mx Palacio Nacional NO es un espacio PÚBLICO; está PROHIBIDO ver o grabar lo que sucede en salón tesorería si no está presente el Presidente y los militares TE GRABAN.



“No soy maricón”, por si algo faltaba. pic.twitter.com/67mcizRUqy — Jannet López Ponce (@Jannet_LP) 24 de mayo de 2019

Un empleado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) ofendió a dos reporteros que intentaron grabar al interior de Palacio Nacional: "soy hombre, no soy maricón".Un video de la reportera de Milenio, Jannet López Ponce, muestra al hombre prohibir grabar el Salón de la Tesorería a ella y a su compañero Misael Zavala de El Universal porque "no es público".Los reporteros le contestan que eso no es verdad, pues el mismo presidente Andrés Manuel López Obrador ha dicho que es un lugar público.Aunque ambos le piden que diga su nombre, el hombre sólo enseña una placa que porta en su uniforme.El empleado de Hacienda saca un papel y una pluma para anotar sus datos. El reportero dice su nombre, medio y teléfono, a lo que el funcionario le contesta:"No necesito su número, soy hombre, no soy maricón... ¿Me está dando sus datos para que lo visite o qué?".Mientras los reporteros le cuestionan su forma de actuar y el hombre dice que es "porque no lo entienden y no quieren hacer caso" varios reporteros, un soldado los graba con un celular.Según el funcionario de Hacienda ya le había avisado a su jefe porque esas no eran horas de estar ahí, sólo cuando es "rueda de prensa y todo eso".