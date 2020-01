Prohiben a Roberto Osuna participar en LMP

Jalisco.- Los Charros de Jalisco encontraron un duro revés en sus planes de tener en el roster al mexicano, Roberto Osuna, ya que no recibió permiso de los Astros de Houston para participar en los playoffs de la Liga Mexicana del Pacífico.



En entrevista con el comentarista Juan Ángel Ávila, el pitcher señaló que el club estadunidense tiene derechos sobre él y fueron quienes ordenaron su no participación por más que su deseo sea lanzar con los jaliscienses en el cuarto juego de la serie ante Los Mochis.



“Las intenciones mías, el querer jugar ahí está y mi cariño para los Charros también al cien por ciento y para toda la fanaticada de la LMP, la verdad es que me han llegado muchos mensajes diciéndome que sería un honor verme lanzar y para mí también sería un honor lanzar en frente de ustedes”, dijo Osuna, quien creció precisamente en Los Mochis.



“Créanme que lo anhelo mucho, pero esto así es, los Astros de Houston tiene ese poder sobre mí y yo lo respeto obviamente. Le agradezco a los Charros que año tras año me tomen en cuenta y también este año. Estaba muy emocionado por jugar aquí con los Charros y sobre todo de poder hacer mi debut aquí”.



El pitcher fue invitado por Megacable para ser su comentarista de lujo durante la transmisión, ya que no podrá disfrutar del partido desde el terreno de juego.