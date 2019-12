Prohiben celebrar disparando armas

Eagle Pass, Tx.- Representantes de las agencias de ley de la ciudad y el condado así como del departamento de bomberos hicieron un llamado de alerta a la comunidad en general a que en estas fechas de fiestas no celebren disparando armas de fuego al aire porque puede ser motivo de algún hecho lamentable.



Y es que toda bala que sea disparada al aire tiende a bajar y es posible que cause heridas a cualquier persona donde sea que esté.



‘Hemos tenido ese tipo de incidentes el año pasado, pero desafortunadamente no ha habido detenciones, hablando del caso de una niña que sufrió precisamente una lesión de una bala perdida’.



Las autoridades coincidieron en señalar que quienes sean sorprendidos haciendo este tipo de prácticas, serán detenidos y objeto de las multas apropiadas.