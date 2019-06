Prohíben celulares en las graduaciones

El Distrito Escolar de Eagle Pass ha emitido una serie de recomendaciones a quienes graduarán el próximo fin de semana, alrededor de 1,200 alumnos de Eagle Pass High School y CC Winn High School.De acuerdo con Daniella Byrne, las y los jóvenes a graduar deben cumplir con las políticas del código de vestimenta de la escuela, quien no lo haga no podrá participar.No deberá incluir marcas, mensajes o etiquetas en la gorra o el vestido.Las chicas no deberán usar zapatos de tacón, solo planos.Otras recomendaciones indican que mientras estén en el campo, los alumnos no deben tener consigo mochilas, carteras, sacos o bolsas de cualquier tipo, tampoco pelotas de playa, globos, bocinas de aire o cañones de confeti.Si se detecta algo así, la persona será retirada del área y puede provocar que la ceremonia se cancele.Asimismo, los celulares y cámaras telefónicas están prohibidos dentro del campo durante la ceremonia de graduación. No podrán tomarse selfies en el escenario al recibir su diploma, dijo.En caso de lluvia, la ceremonia de la CC Winn se cambiará al día sábado a las 10:00 y si es igual la situación para la EPHS, los estudiantes tendrán su evento el domingo a la misma hora.» El próximo fin de semana graduarán alrededor de 1200 alumnos de Eagle Pass High School y CC Winn High School.