Prohíben elementos circular en bicicleta por carril Sentri

Eagle Pass, Tx.- Un ciclista llamó la atención de los automovilistas que esperaban su turno para ingresar al área de inspección por parte de los elementos de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos en el puerto de Eagle Pass por el puente internacional número 2, ello debido a que cruzaba de Piedras Negras a Eagle Pass por el carril Sentri y lo hacía en bicicleta, lo cual no es permitido por el programa.



Paul del Rincón, director de la mencionada oficina federal en esta frontera, destacó que lamentablemente se han presentado casos que son atendidos por los oficiales de esta área, sin embargo el cruce en bicicleta por el carril Sentri no se encuentra dentro del Programa de Viajeros de Confianza.



“Es algo que no se ve muy seguido afortunadamente, creo que los esfuerzos que existen de ambos lados de la frontera aquí en los puentes internacionales han funcionado y se evita ese tipo de comportamiento, pero estamos vigilando y atentos a que no ocurran este tipo de situaciones”, dijo.



Del Rincón añadió que para cruzar por el carril Sentri es necesario que los automóviles estén registrados al igual que el total de viajeros que pretenden ingresar a los Estados Unidos por esta área, es decir, no solamente se solicita la tarjeta al conductor sino a todos los pasajeros que se encuentran en la unidad y en caso de no tenerla deben utilizar su visa regular y utilizar los carriles Ready Lane y All Trafic.