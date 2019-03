Prohíben Facebook e Instagram contenido de supremacía blanca

La red social Facebook anunció que a partir de hoy prohíbe todos los contenidos que enaltecen, apoyan o representa el nacionalismo blanco y separatista en esta red e Instagram.“Está claro que estos conceptos están profundamente vinculados a la supremacía de la raza blanca y al odio organizado, los cuales no tienen cabida en nuestros servicios”, indicó en un comunicado que denominó "Tomando una postura firme contra el odio".Recordó que desde hace tiempo sus políticas prohíben manifestaciones de odio hacia las personas derivadas de características como raza, origen étnico o religión, “esto siempre ha incluido a la supremacía de la raza blanca”.Reconoció que no aplicó el mismo razonamiento a las expresiones de nacionalismo blanco y separatismo, “porque pensábamos en conceptos más amplios de nacionalismo y separatismo, tales como el nacionalismo estadounidense y el separatismo vasco.”Pero luego de consultar a la sociedad civil y expertos en relaciones raciales en todo el mundo, “nos han confirmado que el nacionalismo blanco y el separatismo no pueden separarse significativamente de la supremacía blanca y el odio organizado”.“Nuestra propia revisión de algunas personas y grupos que representan figuras y organizaciones de odio de acuerdo con nuestra política de Individuos y Organizaciones Peligrosas reveló más claramente el empalme que existe entre nacionalismo blanco, separatismo y supremacía blanca”, indicó.“Si bien las personas aún podrán demostrar orgullo por su herencia étnica, no toleraremos enaltecimientos ni apoyos al nacionalismo blanco y al separatismo”, advirtió.Por otro lado, se comprometió a ser más eficiente para encontrar y eliminar cualquier manifestación de odio de sus plataformas.“Si bien estamos progresando, estamos conscientes que aún tenemos mucho trabajo por delante”, reconoció.“Nuestros esfuerzos para combatir el odio no se detienen aquí. Como parte del anuncio de hoy, también comenzaremos a conectar a las personas que buscan términos asociados con la supremacía blanca a aquellos recursos enfocados en ayudar a las personas a desvincularse de grupos de odio”, detalló.Lamentó que siempre habrá personas que intenten “utilizar nuestros sistemas para propagar el odio”.Pero tomó como desafío seguir avanzando en “la mayoría de nuestras tecnologías, evolucionar nuestras políticas y trabajar con expertos que puedan ayudarnos a redoblar nuestros propios esfuerzos”.La medida de Facebook se da después de la masacre en las mezquitas de Nueva Zelanda, cuyo autor había publicado un manifiesto supremacista en redes sociales, y transmitió la masacre en Facebook.