Prohíben intercambio de jerseys en la NFL

Ciudad de México.- En su protocolo para el mundo Covid-19, la NFL prohibe el intercambio de camisetas y recomienda el uso de tapabocas.



Como todas las grandes ligas en el mundo, la NFL elaboró un protocolo para el regreso a los entrenamiento de los equipos y la guía para seguir durante los partidos.



Las recomendaciones fueron enviadas ayer por la noche a las 32 organizaciones en las que se incluyen la prohibición del intercambio de jersey al final de los partidos.



La NFL y la Asociación de Jugadores de la NFL esbozaron los protocolos del día del juego y un plan de respuesta a emergencias de enfermedades infecciosas para el campamento de entrenamiento.



Los puntos destacados notables para la respuesta planificada a la pandemia de coronavirus incluyen que a nadie con una temperatura corporal de 38 grados centígrados o más se le permita ingresar al estadio en los días de juego, el uso “alentado”, pero no siempre necesita, de máscaras.



Se necesita que las personas del área de banca (oficiales, equipos de cadena / pelota, personal médico) usen máscaras, aunque los entrenadores y jugadores están exentos. Sin embargo, a los entrenadores y jugadores que no tengan mucha actividad se les “recomienda encarecidamente que usen máscaras en las líneas laterales”. Máscaras desechables estarán disponibles.



El distanciamiento social (al menos metro y medio) y el no compartir artículos personales serán obligatorios en el área de la banca.



Los equipos tendrán hasta tres días antes del primer juego de pretemporada para enviar a la NFL su lista de individuos con acceso de campo.