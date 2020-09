Prohíben noviazgos entre docentes y estudiantes en la UAdeC

Escuchar Nota

Saltillo, Coah.- El nuevo Reglamento de Ética y Conducta de la UAdeC, prohíbe a las y los docentes mantener relaciones afectivas y de pareja con estudiantes.



En caso de que exista una relación previa entre estudiante y docente, y no se pueda asignar al estudiante a otro grupo, el docente deberá de excusarse de impartir el curso.



Deberán respetar la vida privada de los estudiantes; no actuar con favoritismo o aversión personal, y no solicitar dádivas en dinero o especie, a cambio de calificaciones.



Las escuelas, facultades e institutos no podrán organizar o financiar eventos que realicen o muestren actos con contenido sexual, que no tengan un fin académico.



Todo trabajador de la universidad el asistir a fiestas o eventos no institucionales, organizados por estudiantes o bien organizarlos, en especial aquellos en donde se sirva alcohol.



De igual manera, quedan prohibidas al interior de la Universidad las novatadas o ceremonias de iniciación que tengan por objeto ridiculizar o hacer burla de los estudiantes de nuevo ingreso o de años superiores.



También, queda prohibido el consumo de alcohol en eventos de proselitismo universitario, al interior o al exterior de las instalaciones de la Universidad.



Las violaciones al Reglamento de Ética y Conducta, aprobado por el Consejo Universitario, serán castigadas con apercibimiento privado, público, reparación del año, obligación de asistir a programas de concientización, disculpa pública, suspensión temporal, definitiva o despido, de acuerdo con la falta cometida.



Artículo 37:

Sólo se permitirá la venta y consumo de bebidas embriagantes en recintos universitarios, cuando se realicen eventos especiales de corte académico, social, cultural, deportivo o exista permiso expreso por parte de las autoridades de la Universidad.