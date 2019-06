Prohíben ‘picteleo’ en Allende

Las empresas gaseras locales y foráneas tienen prohibido el “picteleo” o el abastecimiento de gas directamente de los tanques-pipas a los cilindros domésticos, aseveró el alcalde Antero Alvarado Saldívar por disposición de Protección Civil del estado.Lo anterior ya se los confirmó en reunión a los gerentes de las gaseras que ingresan para proporcionar este servicio a los habitantes de esta localidad.Sin embargo debido a ciertos casos frecuentes de riesgo de una latente explosión o incendio por una fuga del energético, se ha tomado la decisión de evitar estas maniobras.Únicamente se permitirá el ingreso de las pipas ambulantes para que abastezcan del combustible a los tanques estacionarios en empresas, comercios, industrias o residencias con las medidas de protección y seguridad adecuados.“Afortunadamente hasta el momento no ha ocurrido ninguna tragedia, pero aplicaremos la ley para prohibir el picteleo de las pipas a los cilindros para evitarlo”.Se acordó con los gerentes de las empresas gaseras que presten el servicio de los camiones recolectores de cilindros y hagan el llenado en las instalaciones propias de la empresa y no directamente de las pipas por el alto riesgo de una fuga, incendio o explosión.“Es importante cumplir con lo que marca la Ley de Protección Civil”, indicó.El alcalde manifestó que contrario a las órdenes de la pasada administración de prohibir el ingreso de las gaseras foráneas, les damos permiso siempre que no realicen el “picteleo” por razones de seguridad.“Si llega a ocurrir una desgracia, entonces la responsabilidad recaería en un servidor por no prever y no restringir este ilegal abasto de gas”.