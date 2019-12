Prohiben pruebas de virginidad en EU; rapero T.I induce a su hija

Una miembro de latachó estas pruebaspara las mujeres y sostiene que basta solo con un caso como el del rapero para ponerles fin.Una miembro de la Asamblea del estado deanunció este martes que ha propuesto una nueva ley para que se prohíban las llamadas pruebas de virginidad, después de que el rapero T.I. reconociera públicamente que somete anualmente a su hija adolescente a revisión de himenSegún Solages, la propuesta de ley, presentada por ella el mes pasado, prohibiría a los médicos realizar o supervisar estas prácticas, que tacha de "humillantes" y "traumáticas" para las mujeres."A menudo es doloroso, humillante, traumático. Son una forma de violencia contra las mujeres".unque elno haya podido proporcionar datos sobre las pruebas mencionadas, ya que solo publica orientación sobre "procedimientos válidos y médicamente indicados", Solages calificó la práctica de "bárbara" e insistió en que basta la constatación de un solo caso, como el de T.I., para acabar con las pruebas, que se basan en la idea de que las mujeres son propiedad de los hombres."Ya sea que estuviera hablando en serio o siendo sarcástico, destacó que esto está sucediendo enLa propuesta de prohibición ya cuenta con el apoyo de tres legisladores demócratas que tacharon la práctica de "inquietante". En caso de que la ley se apruebe, Nueva York sería el primer estado en EE.UU. en acabar con las pruebas de virginidad.T.I., padre de seis hijos, hizo los controvertidos comentarios en respuesta a una pregunta sobre si había tenido una conversación sobre sexo con sus hijas, durante una entrevista para el pódcast llamado 'Ladies Like Us' que tuvo lugar el mes pasado."No solo hemos tenido la conversación, vamos al ginecólogo cada año para revisar su himen. Sí, voy con ella", señaló el rapero, refiriéndose a su hija mayor, Deyjah Harris, de 18 años de edad.T.I. además mencionó que cuando Deyjah cumplió 16 años puso en su puerta una nota adhesiva que decía 'Ginecólogo. Mañana. 9:30'.Por su parte, lapidieron el año pasado poner fin a las pruebas a nivel mundial. Según los expertos, dichos exámenes, además de ser dolorosos, no tienen ninguna eficacia garantizada, ya que no hay evidencia de que muestren si una mujer o niña ha tenido relaciones sexuales vaginales."No hay ninguna prueba que pueda decirle si alguien tuvo relaciones sexuales, ya sea de forma consensuada o no", Ranit Mishori, profesor de medicina familiar en lay asesor médico principal de Médicos por los Derechos Humanos., es totalmente erróneo pensar que se puede determinar la virginidad de una mujer por la rotura del himen —una membrana que cubre parcialmente la vagina— ya que puede romperse por el uso de tampones, actividad física o directamente no existir o cambiar debido al cambio hormonal que sucede durante la madurez.A pesar de estar en contra de la práctica, el profesor destacó que no ve como una solución la prohibición de las pruebas, ya que, según él, esto no conseguiría que la práctica desapareciera, sino que las mujeres y las niñas pasarían a someterse a los exámenes de manera clandestina."Creo que, desafortunadamente, si lo prohíbe o lo criminaliza, lo empujará a la clandestinidad", opinó Mishori.