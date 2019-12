Prohibición de publicidad en casas de apuestas golpearía a clubes

Mazazo para los medios

España.-para la formación del nuevo Gobierno.que podría perder 100 millones si se termina prohibiendo la publicidad de las casas de apuestas tal y como propone la formación morada, que ya propugnó esta idea con fuerza durante la campaña electoral.que ponga freno a un problema real, pero sin cortar las alas de manera radical a un sector que ahora mismo forma parte importante del ecosistema del fútbol español.En ocho de las veinte camisetas de lay otros once equipos cuentan con una de ellas como patrocinador. De hecho, solo la Real Sociedad se mantiene libre de este tipo de patrocinios después de que sus socios se negaran a ello en una consulta llevada a cabo expresamente.y el deporte y lleva meses luchando por implantar una regulación que lo frene y que ayude a combatirlo. «Desde la patronal de los clubes estamos tan preocupados por este asunto que desde hace un año y medio hemos propiciado reuniones con las casas de apuestas y con las editoras de los medios de comunicación para buscar una postura común. Entendemos que se debería hacer una regulación muy restrictiva en el sector, pero no creemos que la solución pase por la prohibición absoluta», explica a ABC Roberto Bermúdez de Castro, director de Relaciones Institucionales de la Liga.Es la respuesta a una amenaza real de veto que ya estuvo contemplada en el borrador de los presupuestos acordado porhace algunos meses y que podría tomar forma real en el acuerdo del futuro Gobierno. Según ha podido saber ABC, la prohibición de la publicidad de las casas de apuestas está sobre la mesa de negociación, aunque no es uno de los temas principales de los dos partidos.y para ello sopesan medidas de todo tipo, sin descartar la más agresiva, que sería la de prohibir cualquier publicidad al estilo de lo que ocurre con el tabaco o el alcohol.Para evitar ese veto total, la Liga propone varias medidas que contribuyan a eliminar el problema social generado por el. «Proponemos que una parte de los beneficios de las casas de apuestas regresen al deporte español de la misma forma que ocurre con las quinielas. El CSDsería el encargado de repartir ese dinero entre el deporte inclusivo, el femenino y el base. Además, desde la Liga estamos dispuestos a firmar convenios con las comunidades autónomas para ayudar económicamente aen los colegios para explicar a los más jóvenes los peligros del juego», señala Bermúdez de Castro.La patronal de los clubes coincide con la del juego en varias de las medidas que ya se han aceptado en el nuevo código de autorregulación de las casas de apuestas. En el mismo, aprobado hace apenas un mes y presentado poren colaboración con los principales medios de comunicación, se prohíbe que rostros famosos o menores de 25 años puedan ser la cara visible de las casas de apuestas y se limita«Las empresas de juego siemprey creemos que la ausencia de regulación nos ha perjudicado. Por eso, y ante la falta de acción por la inestabilidad política, en el último año lanzamos esta iniciativa para modificar el código de autorregulación que ya teníamos y dar así respuesta a la creciente preocupación que nos había llegado de algunos sectores de la opinión pública», afirma aDentro de ese acuerdo de autorregulación se encuentran también los principales medios de comunicación,. De hacerse realidad la prohibición de la publicidad de las casas de apuestas, el golpe a las editoras de los medios sería de 180 millones de euros, según datos del últimoLa única forma de evitar el perjuicio económico del sector y de frenar el crecimiento de la tasa de ludopatía es, según coinciden desde la Liga y Jdigital, implantar una normativa estricta que redunde, además, en la solución del problema social. «Desde la Liga se está haciendo un esfuerzo muy importante, pero no nos importa, porque hay que frenar este problema existente. Regular sí, pero prohibir, no. Si se prohíbe, los clubes se buscarán la vida, pero si se siguen poniendo trabas –en referencia también al posible aumento de la fiscalidad– , pues habrá problemas. Porque cuantos menos ingresos haya, peor funcionará la industria del fútbol y eso implicará también que haya menos puestos de trabajo», señalay anuncie qué medidas concretas tomará para regular este problema con las casas de apuestas que amenaza con enquistar la convivencia dentro del mundo del deporte.