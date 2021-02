Prohibir outsourcing es la peor idea del sexenio, además quita empleos: Larry Rubin

Escuchar Nota

Ciudad de México.- Representantes de empresarios americanos y canadienses advirtieron que si pasa la iniciativa para prohibir el outsourcing es la peor decisión tomada por el Gobierno mexicano, que volvería rígidas las relaciones comerciales en el marco del T-MEC.



Larry Rubin, presidente de The American Society of México (AmSoc), afirmó que la iniciativa para regular el outsourcing que se encuentra en la Cámara de Diputados afecta al empleo en uno de los momentos más difíciles para la economía mexicana.



“Definitivamente quitar el outsourcing es la peor idea que ha existido, la peor propuesta que se ha hecho, yo creo que en todo el sexenio.



“Entonces una iniciativa que mata el empleo yo nada más no la entiendo. ¿Cómo puedes pensar en una iniciativa que mata el empleo en el peor momento que está viviendo México?”, subrayó al participar en el foro Impacto de la Subcontratación en la Economía.



A su vez, Enrique Zorrilla, presidente de la Cámara de Comercio Canadiense (Camcham), señaló que de prohibirse el outsourcing, se perdería competitividad y sería más rígido trabajar en México.



“Para efectos de la inversión canadiense, sería mucho más rígido el trabajar, sería más difícil trabajar en nuestro país. Se perdería competitividad, volveríamos otra vez a un esquema en donde habría reglas poco claras”, señaló Zorrilla.



Consideró que la eliminación del outsourcing sería una decisión equivocada, porque el impacto en la economía mexicana sería muy negativo.



A su vez, José Medina Mora, presidente de Coparmex, alertó sobre la incertidumbre que está provocando la iniciativa para prohibir la subcontratación, ya que hay empresas que podrían detener sus inversiones, como sucede en el ramo de las tecnologías de la información.



“Vemos el riesgo de que nuevas inversiones no lleguen. Sabemos ya de empresas en el ramo de la Tecnologías de la Información que han detenido sus inversiones, precisamente hasta no tener claridad de cuál será la respuesta del Congreso en cuanto a cómo quedará esta ley que regule la subcontratación”, comentó Medina Mora.