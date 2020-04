Prohibirán a futbolistas escupir durante partidos

Escuchar Nota

Ciudad de México.- Una práctica muy común del futbolista es escupir cuando se encuentra en el campo de juego, antes y durante el partido. Pero en la época los coronavirus esto ya no será permitido.



Miembros del comité médico de la FIFA han recomendado que cuando el futbol vuelva a las canchas, los jugadores deberán de dejar de realizar esta práctica.



El diario inglés Telgraph entrevistó a Michel D'Hoogh, presidente del comité médico de la FIFA quien indicó: "Es una práctica común en el fútbol y no es muy higiénico, así que cuando se reanude el futbol, ​​creo que deberíamos evitar esto tanto como sea posible. La pregunta es si esto será posible, si tal vez podamos dar una tarjeta amarilla".



Hasta el momento todo ha quedado como una recomendación, los altos directivos de la Federación Internacional de Futbol Asociación, no se ha pronunciado al respecto.