Prohibirán las fiestas en casas; Sureste y Laguna, a punto de pasar a semáforo rojo

Escuchar Nota

Saltillo, Coahuila-. El gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís rechazó ayer la imposición de medidas coercitivas para restringir la movilidad de los coahuilenses, aunque anunció que estudian la posibilidad de restringir mediante un decreto las reuniones sociales, que son las que propician el disparo de contagios en la Región Laguna.



“Nuestra principal problemática es las reuniones sociales que se han estado dando en lugares particulares y sobre todo en quintas que se prestan o las rentan en algunas regiones y esto nos provoca reuniones de más de 50 o 100 personas que no toman ni el distanciamiento ni tampoco los protocolos sanitarios”.



Riquelme Solís apuntó que se están explorando todos los aspectos legales de estas medidas, con el fin de evitar cancelar actividades, que si bien no son consideradas esenciales, son una especie de desahogo para la población que ha tenido que sufrir restricciones de movilidad y el confinamiento desde el inicio de la pandemia.



“Eso nos está llevando a un mayor número de contagios, hemos hecho la recomendación a manera de corresponsabilidad entre sociedad y Gobierno, pero la verdad es que no se están acatando las recomendaciones, y en este caso hay fraccionamientos que están permitiendo la entrada de gente a fiestas particulares”, lamentó el Mandatario estatal.







Alerta roja en dos regiones



El Gobernador señaló que dos regiones están en riesgo de pasar a semáforo rojo, la Región Laguna y la Región sureste, que presentan el mayor índice de contagios en el estado.



“Tenemos ahorita una ocupación todavía que nos pone el semáforo naranja, muy probablemente en las próximas horas la situación, que ocupan dos regiones nos pueden llevar el semáforo en rojo, pero las decisiones se tomarán con base al comportamiento de cada una de las regiones de

nuestra entidad.



“Hoy dijo López Gatell que tendríamos que tomar acciones restrictivas en materia de movilidad, sí, pero en La Laguna. En la Laguna estaremos mañana ya dando a conocer las medidas que previamente serán revisadas hoy por el Subcomité y mañana serán anunciadas por mi persona al filo del mediodía”, finalizó.







Más restricciones



El alcalde Manolo Jiménez, integrante del Subcomité Técnico Regional Sureste, señaló que este organismo reducirá, como primera etapa, los horarios para restaurantes y bares si se incrementa la ocupación hospitalaria.



“Esa es una primera etapa, pero se acordó en el Subcomité hacer unas mesas de trabajo robustecer este plan de acción en caso de que aumente aún más la ocupación hospitalaria; que en una segunda etapa estaría llegando a la parte de los comercios”, dijo.



De igual forma, el Subcomité acordó que en la ciudad no se podrá realizar ningún evento social sin informar previamente a la autoridad municipal, con la finalidad de supervisar que se cumplan las medidas sanitarias. El que no sea registrado se va a suspender y sancionar.



“En el tema de los eventos sociales hay una nueva restricción. Pedimos que todos los eventos se registren, para que tengan un vigilante de la salud que se cerciore de que se llevan a cabo los protocolos al 100 por ciento. Y esto se hace para evitar tomar medidas más drásticas”, apuntó.







Culpan a cantinas



Fabio Gentiloni Arizpe, líder de la Canirac Saltillo, afirmó que hay que ser conscientes de la situación sanitaria, y consideró que primero está la salud de sus clientes y colaboradores, aunque pidió a las autoridades poner más atención en bares y cantinas ante los aforos y las medidas sanitarias de prevención.



“Son los bares y restaurantes que no están en el mismo canal que nosotros. No entienden y les hacemos un llamado a que se pongan las pilas o a todos nos van a afectar, con un cierre total o un toque de queda, como le está haciendo Durango. Esto en el Buen Fin nos va a pegar mucho. No nos queda más que seguir con los protocolos e ir trabajando con la industria restaurantera para que en un futuro no nos vayan



a cerrar”, agregó.