Prohibirían el Halloween por pandemia

Del Río, Tx.- Siguiendo las recomendaciones del Centro de Control de Epidemias, la Autoridad de Salud Local solicitó al Concilio de la ciudad que no se permitiera llevar a cabo los tradicionales festejos de Halloween, con la finalidad de prevenir contagios de Covid-19.



Durante la junta virtual del Concilio de la ciudad, el doctor J. J. Gutiérrez, quien dirige el Departamento de Autoridad de Salud Local, estuvo informando al mayor Bruno Lozano y al cabildo sobre las recomendaciones que está haciendo el Centro de Control de Epidemias para evitar que el índice de contagios pueda incrementarse nuevamente.



El Centro de Control de Epidemias del Estado está recomendando que no se celebre el Día de Halloween como se hace tradicionalmente, que es salir a las calles a pedir dulces, también pide que no haya venta de máscaras y que no se tenga “Casa de Espantos”.



La Autoridad de Salud Local solicitó al municipio que no lleven a cabo sus tradicionales eventos públicos para la celebración de Halloween, esto para la protección de la misma comunidad y prevenir más contagios.



El Concilio de la ciudad escuchó las recomendaciones pero no tomó alguna acción sobre este tema, por lo que aún se espera la información oficial por parte del municipio sobre los festejos de Halloween, aunque en el condado de Val Verde se tendrá prohibido que los menores de edad salgan a pedir dulces de casa en casa, como se hace tradicionalmente en este día.