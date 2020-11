Project xCloud, ¿la siguiente revolución de los videojuegos?

Escuchar Nota

México.- Project xCloud es una de las propuestas más ambiciosas y prometedoras en cuanto a experiencias de videojuegos en la nube. Aunque ya era accesible en otros países, en México se abrió el acceso a la Vista Previa de este servicio a partir del pasado 18 de noviembre.



En tanto Preview, no todos pueden acceder, solo aquellos que se inscribieron y resultaron seleccionados (Microsoft asegura que seguirá abriendo oportunidades para que más gamers ingresen antes del lanzamiento oficial). En Tech Bit nos inscribimos para ser de los primeros en el país en utilizar esta plataforma. Luego de varios días de uso te dejamos nuestras primeras impresiones.



Tenemos que partir del hecho de que estamos ante un servicio que, aunque sigue en fase de pruebas, ya ofrece elevada calidad. Ya funciona sin problemas pero se siguen detallando algunos aspectos. Bajo ese entendido, haremos una crítica de los aspectos que consideramos que son mejorables. Todo lo que funciona bien, por motivos de espacio, no se detalla.



Asimismo, aunque el catálogo de juegos disponibles en México en el Preview de xCloud es de alrededor de 30 títulos, nosotros solo utilizamos, hasta el momento, tres: “Minecraft Dungeons”, “Ori and the Will of the Wisps” y “Halo: The Master Chief Collection”.



Durante varias horas, en diversos días, estuvimos jugando y la experiencia fue bastante fluida y notamos muy pocos retrasos (lag) entre, por ejemplo, el instante en que se oprimió un botón y el momento en que se mostró la acción correspondiente acción en la pantalla. Esto es muy bueno ya que uno de los grandes desafíos para que este tipo de servicios funcionen es el tema de la conexión estable a internet.



En ese sentido, nuestras pruebas se realizaron a través de una red Wi-Fi con capacidad de 80 megabits por segundo (Microsoft asegura que 10 megabits por segundo son suficientes para que el servicio funcione correctamente). También es posible jugar utilizando redes celulares, pero ahí el consumo de datos puede ser elevado.



Plataforma a prueba



Inicialmente, al utilizar “Minecraft Dungeons” nos encontramos con un título que se ve bastante bien en la pantalla pequeña de un celular. El juego no se congeló y el sonido no tuvo retrasos. Para observar adecuadamente todos los escenarios, calibramos (como también se hace en las consolas de Xbox) el brillo y contraste de la pantalla.



Aunque la mayor parte del tiempo utilizamos un control de Xbox Series X vinculado vía bluetooth al smartphone, por algunos minutos también jugamos únicamente utilizando la pantalla táctil del teléfono. Podemos decir que se juega con relativa comodidad utilizando el panel táctil del smartphone, (lo cual puede ser útil si olvidaste el control en casa y quieres jugar, por ejemplo, en el transporte público o un avión). Con todo, lo cierto es que la experiencia completa es utilizando el control dedicado y un soporte o clip para sostener el celular.



Cuando jugamos "Ori and the Will of the Wisps" si notamos que la calidad de la imagen que ofrecía la pantalla del smartphone era un tanto deficiente. "Ori…" es reconocido por ser un videojuego muy bello en términos visuales, eso se nota cuando se juega en Xbox One y todavía más al usarse con una consola Series X pero, en xCloud las gráficas fueron limitadas, a veces, incluso, vimos cómo se formaban imágenes poco definidas similares a esos polígonos de diversos tamaños que caracterizaban a algunas imágenes en juegos para consolas de hace tres generaciones.



Asimismo, al utilizar "Halo: The Master Chief Collection" notamos un poco de retraso entre la imagen y el sonido y, nuevamente la calidad de las imágenes no fue la mejor. Concretamente, jugamos con un teléfono inteligente cuya pantalla Super AMOLED tiene una resolución de 1080 x 2340 pixeles y HDR10 y, la reproducción de imagen estaba muy por debajo de esta capacidad.



Servicio con mucho futuro



Lo anterior no debe desanimarte si estás pensando en suscribirte al Project xCloud, al contrario. Precisamente este tipo de comentarios es lo que Microsoft busca al abrir a más personas sus desarrollos. Así puede mejorar su servicio antes de ponerlo a disposición de miles o millones de personas.



Tecnológicamente es un gran reto hacer que el poder de procesamiento de una consola esté disponible para un smartphone. Esto se hace posible gracias a que Microsoft, al ser una de las empresas tecnológicas más importantes del mundo, utilizó tecnología de cómputo en la nube de su plataforma Azure para, de manera remota, poder acceder a poderosos centros de datos en los que se procesa el juego utilizando la arquitectura de las recientemente lanzadas consolas Xbox Series S.



Es decir, es un proceso muy complejo el que tiene que sincronizarse al milisegundo para lograr ofrecer lo que xCloud ya (casi) está entregando. Estamos ante una nueva manera de experimentar videojuegos que seguramente atraerá a muchas personas que anteriormente no habían jugado porque no tenían una consola.



Project XCloud también es una solución para aquellos gamers que quieren jugar pero alguien más está utilizando la televisión. Ofrece la posibilidad de sincronizarse con tu consola para que continúes jugando desde el punto en el que te quedaste. También es totalmente compatible con funciones de multijugador online.



Así, Microsoft ve en su Project xCloud al complemento que totaliza las opciones que los gamers buscan para jugar. Sin embargo, es necesario reconocer que posiblemente faltan años para que los servicios basados en la nube y en streaming ofrezcan la misma calidad que las consolas.



Quizá los gamers más exigentes no encuentren un gran atractivo en xCloud. Una analogía aplicable sería en el caso de los cinéfilos que no encuentran en Netflix la calidad que buscan y prefieren observar sus contenidos favoritos, por ejemplo, utilizando reproductores Blu-ray y televisores 4K u 8K.



Es decir, un grupo minoritario de especialistas encontrarán que la falta de perfección en las imágenes o frecuencias de actualización de pantalla por debajo de los 60 cuadros por segundo no es para ellos. Por otro lado, habrá millones de gamers agradecidos de tener en xCloud la posibilidad de utilizar su juego favorito sin importar en dónde se esté, utilizando una app y un dispositivo, tableta o teléfono, con Android.



Finalmente, es importante señalar que Catherine Gluckstein, directora general y jefa de Producto de Cloud Gaming en Microsoft dijo que será en 2021 cuando el sistema de juegos en la nube que ofrece Project xCloud sea accesible para todos los suscriptores de la membresía Xbox Game Pass Ultimate, así que Microsoft tiene tiempo para afinar detalles y ofrecer un producto que revolucione el mercado.



Algunos juegos ya disponibles en xCloud:



ARK: Survival Evolved

Batman Arkham Knight

Black Desert

Bloodstained: Curse of the Moon

Borderlands: The Handsome Collection

CODE VEIN

DayZ

Dead by Daylight

Destiny 2

Devil May Cry 5

eFootball PES 2020

F1 2019

Forza Horizon 4

Gears 5

Halo Wars 2: Standard Edition

Halo: The Master Chief Collection

Hellblade: Senua’s Sacrifice

HITMAN

Just Cause 4

Minecraft Dungeons

Ori and the Will of the Wisps

PLAYERUNKNOWN'S BATTLEGROUNDS

RESIDENT EVIL 7 biohazard

Sea of Thieves

Shadow of the Tomb Raider

Sid Meier’s Civilization VI

Skyforge

SMITE

Stellaris: Console Edition

Tekken 7

WWE 2K20

Yakuza 0