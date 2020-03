Prolonga CFE agonía de la Región Carbonífera de Coahuila

Escuchar Nota

La Comisión Federal de Electricidad prolongó la agonía de la Región Carbonífera de Coahuila al rechazar el planteamiento del Gobernador, Miguel Ángel Riquelme, y de productores de carbón para reanudar la compra del mineral y sobre todo establecer contratos a largo plazo.El mejor ofrecimiento del director general de la paraestatal,, fue revisar un posible contrato emergente, que de concretarse estaría vigente hasta dentro de mes y medio, una vez agotados los trámites de licitación, concursos y firmas., después de su encuentro con el titular de la paraestatal, el Mandatario coahuilense no descartó la posibilidad de sumarse a las medidas de resistencia que llegaran a concretar los productores de carbón.El argumento de Bartlett Díaz, precisamente por la licitación que se liberó en diciembre.Sin embargo, no se le especificó el volumen de la compra emergente. “Puse énfasis en la situación de la región, cómo se encuentra en este momento. Las condiciones en este momento no son las propicias en la Región Carbonífera”.En mayo de 2019, durante su gira por la Región Carbonífera, el presidente, se comprometió a llegar a un buen acuerdo con los productores de carbón.Riquelme Solís dijo que tenía la esperanza de que, con base en la promesa presidencial, la licitación iniciara con el 2020, sin embargo, estimó que la compra se podría formalizar entre mayo o junio, de seguir aplazándose.preguntó sobre las condiciones de la Región Carbonífera en este momento, a lo que el Gobernador comentó: “Económicamente hablando no son buenas, hay que decirlo, ya empieza a faltar la derrama económica, se manifiesta en la microeconomía, lo que es la proveeduría de servicio, el comercio local se está viendo afectado.Si bien se logró el compromiso de realizar una adquisición emergente de carbón,no comprometió un monto en la reunión del martes por la tarde con el Mandatario de Coahuila y se dijo preocupado con lo que está sucediendo. “Esperamos que la cantidad que pudieran liberar sea una cantidad que permita mitigar la situación mientras la licitación se lleva a cabo.Productores de carbón, comerciantes adheridos a lay trabajadores mineros preparan una nueva protesta para alzar la voz.La última manifestación se realizó hace 15 días, con una marcha en donde participaron más de 200 personas que, con pancartas, lonas y cartulinas, exigieron al Gobierno federal y areactivar las compras de carbón, ante la severa crisis en la región, que afecta a más de 50 mil familias.