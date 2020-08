Promesa de Denise Dresser de perrear la hace tendencia en Twitter

Escuchar Nota

Mis alumnos me retan, me inspiran, me enseñan más de los que yo sé. Hoy me toca apoyarlos vía el #BecatlonITAM que financiará becas para ayudar a los estudiantes más destacados y necesitados. Mi compromiso es bailar una canción de @maluma (y perrear) cuando se logre la meta pic.twitter.com/lybiKpz9j0 — Denise Dresser (@DeniseDresserG) August 28, 2020

Qué reto más absurdo, esta es la Denisse que yo admiraba... Muy distinta a la que, con el afán de recaudar (sin importar lo noble de la causa), dirige la atención hacia letras burdas y denigrantes. Por acciones cómo ésta se nos resta respeto y seriedad a las mujeres.

Inadmisible. pic.twitter.com/i5mEhYD6br — Mariana Barrera Mutzenbecher (@MMutzenbecher) August 29, 2020

La gran Fanny Kaufman "Vitola" era maravillosa, no comparen su gracia con el "perreo" de Denise Dresser. pic.twitter.com/d6f2ofuDF5 — Max Andrade (@maxandrade_) August 29, 2020

La señora Denise Dresser prometió bailar reggaeton y hasta perrear, si se logra juntar poco más de $140 mil pesos para que el ITAM otorgue una beca a algún alumno, el problema, es que ella le bailaba al Faraón, su ritmo ya está muerto, ni charleston baila pic.twitter.com/knkWuanYVb — @ElMichoacanoMientaMadres (@FabianElDeMich) August 29, 2020

Ciudad de México.- En una publicación en su cuenta de twitter la experta en temas políticos se compromete a bailar una canción completa de Maluma, e incluso perrear si consigue recolectar 146 mil pesos para apoyar a sus alumnos del ITAM."Mis alumnos me retan, me inspiran, me enseñan más de lo que yo sé. Hoy me toca apoyarlos vía el #BecatlonITAM que financiará becas para ayudar a los estudiantes más destacados y necesitados. Mi compromiso es bailar una canción de @maluma (y perrear) cuando se logre la meta".