Promesas juveniles que no despuntaron

Ciudad de México.- Algunos dirían que lo difícil es llegar a la cima del éxito, pero otros aseguran que el verdadero trabajo es mantenerse ahí, y estos artistas son la prueba viviente de que la fama es efímera y debe mantenerse en construcción.La Brújula Dorada (2007).El Secreto de la Última Luna (2008), Skins (2013-2017), Girl Power (2014).su último trabajo registrado a la fecha fue la serie Beecham House, del 2019.La primera adaptación de la novela Luces del Norte, de Phillip Pullman, dejó un sabor agridulce entre el público, aunque lo que no se pudo negar es que el trabajo de Blue Richards fue impresionante.Parecía que la artista estaba lista para tomar grandes papeles a pesar de su corta edad; no obstante, su único gran papel fue como Lyra Belaqua, ya que a partir de ahí sólo ha participado en programas y películas de bajo presupuesto.Peter Pan (2003).Eres Tan Cupido (2010), Matar o Morir (2016), Muerte y Cremación (2010).sus últimos trabajos registrados a la fecha fueron las películas En el Ojo de la Tormenta y Animal, ambas del 2014.Esta adaptación live action del cuento de J. M. Barrie es de las más amadas y recordadas por el público, y la cual de hecho le consiguió a Sumpter nominaciones y galardones internacionales, entre ellos un Young Artist y Saturn al Mejor Actor Joven.No obstante, su carrera siguió los pasos de su personaje porque nunca creció más allá de él, ya que sólo participó en producciones de baja monta. Lo que sí es que se mantiene bastante activo en sus redes sociales, donde anunció que este año se estrenaría su más reciente proyecto: el filme Stake Out.Peter Pan (2003).El Perfume: Historia de un Asesino (2006), Solomon Kane, Cazador de Demonios (2009), Tomorrow, When the War Began (2010).su último trabajo registrado a la fecha fue la película Beautiful Devils, del 2016.Le sucedió prácticamente lo mismo que a su compañero en Peter Pan: atrajo la atención no sólo del público sino también de la prensa internacional y hasta de empresas de moda, ya que hizo modelaje en algún momento de su carrera.Algunos la recuerdan también por ser la chica pelirroja con el destino fatídico en El Perfume..., y aunque participó en varias producciones parece que su trabajo quedó anclado en Wendy y el mundo de Nunca Jamás.Las Aventuras de Sharkboy y Lavagirl y la saga Crepúsculo.Al Límite (2015), Más Barato por Docena 2 (2005), Son Como Niños 2 (2013).sus últimos trabajos registrados a la fecha fueron la película Run the Tide y la serie Scream Queens, ambas del 2016.Se convirtió en el sueño de muchas adolescentes y señoras tras encarnar al hombre lobo Jacob en la saga Crepúsculo, uno de los intereses amorosos de la protagonista; ¿quién no recuerda las batallas campales que se armaron en redes y en los cines entre las fans de su personaje y el de Robert Pattinson?Además de que su galanura y su escultural figura lo ayudaron a conseguir seguidoras de todo el mundo y premios en varias partes; no obstante, terminado el fenómeno vampírico... parece que su carrera también fue a pique, porque no ha vuelto a protagonizar nada igual de relevante desde entonces.Serie que le hizo famoso: Game of Thrones (2011-2019).Batman Inicia (2005), El Reinado de Fuego (2002), All Good Children (2010).su último trabajo registrado a la fecha fue la misma serie que le dio fama, Game of Thrones, para la cual su trabajo culminó en 2014.Gleeson inició su camino por el mundo del entretenimiento desde que era pequeño con papeles menores en algunas producciones, pero su gran oportunidad le llegó al dar vida al odioso Rey Joffrey de la serie más popular de HBO.Y aunque demostró que su talento como actor es bastante elevado (hizo que todos los fans lo odiaran por su forma de interpretar al personaje), él mismo decidió abandonar su carrera como artista para estudiar una carrera en Teología y Filosofía en el Trinity College de Dublín.Stuart Little (1999).Stuart Little 2 (2002), Doctor Dolittle (1998), El Pequeño Vampiro (2000).su último trabajo registrado a la fecha fue la película Bad Asses, del 2014.El carismático niño que acompaña a Stuart Little en sus aventuras se ganó el corazón de muchos fans por su sonrisa encantadora y su facilidad de hacer suyo el set en el que se encontraba a pesar de su corta edad.No obstante, al crecer, no pudo conseguir papeles que cultivaran su fama, y su carrera prácticamente se fue a pique. Aunque le va bastante bien en redes sociales porque ahí presume los frutos de sus esfuerzos físicos.Hairspray, Súeltate el Pelo (2007).Ugly Betty (2009), Huge (2010), Queen Sized (2008).su último trabajo registrado a la fecha fue la película Dog Years, de 2017.Hairspray fue un gran trampolín para la carrera de Blonsky ya que no sólo obtuvo el papel protagónico sino que también tuvo la oportunidad de actuar junto a John Travolta. No obstante, el fracaso del filme hizo que su carrera también se fuera a pique.Y aunque intentó recuperarse participando en varias series y películas se dio cuenta que lo suyo no era el mundo del espectáculo, por lo que se consiguió una licencia de cosmetología y emprendió una carrera en el mundo del estilismo.Matilda (1996).Un Simple Deseo (1997), Melrose Place (1994), Pearl (1996).su último trabajo registrado a la fecha fue la serie Grandes Héroes, como actriz de voz, en el 2019.Matilda es un filme que se quedará durante muchísimos años en la memoria y en el corazón de muchos fans, y todo ello fue gracias a la química que Wilson mostró con sus coestrellas, entre ellas el actor Danny De Vitto.La actriz continuó durante su niñez en el mundo del estrellato, pero a sus 13 años decidió retirarse de él para cuidar de su salud mental; desde entonces se convirtió en una famosa escritora de libros infantiles y de guiones para cine y TV.Zack y Cody, Gemelos en Acción (2005-2008).Un Papá Genial (1999), Zack y Cody, Gemelos a Bordo (2008-2011), Snow Buddies: Cachorros en la Nieve (2008).su último trabajo registrado a la fecha fue la película After: En Mil Pedazos, que se estrenó este 2020.Aunque antes de su participación en Zack y Cody ya había realizado varios trabajos menores tanto en cine como en TV, fue la serie de Disney la que lo llevó a la cima al igual que a su hermano gemelo, Cole.No obstante, Cole sí logró mantenerse en el mundo del estrellato gracias a su trabajo como Jughead en la popular serie Riverdale, mientras que él ha continuado su carrera artística en proyectos de bajo presupuesto y a través de redes sociales.El Show de Amanda (1999-2002).Lo Que Una Chica Quiere (2003), Robots (2005), Hairspray, Súeltate el Pelo (2008).su último trabajo registrado a la fecha fue la película Se Dice de Mí, del 2010.Desde los 7 años inició su carrera en comerciales y algunas obras de bajo presupuesto, y fue gracias a Nickelodeon que consiguió la fama y un programa con su nombre en él.Parecía que lograría un salto a un cine menos juvenil con Hairspray; sin embargo, el fracaso de la cinta y sus problemas mentales la llevaron al olvido. Ha protagonizado varios escándalos por sus problemas de salud mental en los últimos años, aunque ha intentado mantenerse en rehabilitación.