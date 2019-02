Promete AMLO apoyos a pobres en Chiapas

El Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que en Chiapas cada casa pobre será beneficiada con los apoyos de su Gobierno.En un evento en Salto de Agua, Chiapas -donde presentó el programa de Crédito Ganadero a la Palabra-, el tabasqueño prometió que su Gobierno se pondrá gradualmente al corriente de las deudas actuales de los maestros en Chiapas."Nos faltan pendientes con el magisterio, regularizar a muchos maestros que no tienen bases y poniéndonos al corriente gradualmente de las deudas que se tienen, de los pagos que se tienen que hacer a los maestros. Nada de que fueron los otros los responsables. Sí tenemos que hacernos cargo."Nada más es hablar con los maestros e irnos ahí poco a poco, pero decirles que sí se va a garantizar de que se va a resolver el problema para que de esta forma haya paz y tranquilidad en Chiapas", aseguró.Asmismo, el Mandatario federal reiteró que el combate a la corrupción es la principal vía para el desarrollo de México."Partido es una parte, Gobierno es todo. Ahora tenemos que unirnos, si nos gusta el pleito, si somos pleitistas hay que pelearnos contra la corrupción. Vencerla, noquearla, erradicarla. De esa manera vamos a liberar muchos fondos para el desarrollo de México."Ahora, estoy más convecido que nunca. No es necesario aumentar impuestos, que haya gasolinazos, no es necesario endeudar al País, nada de eso. Sólo depende de acabar con la corrupción y la impunidad; que no se roben el dinero del presupuesto", comentó el tabasqueño.López Obrador comentó que su prioridad será fortalecer el sureste del País, pues en las pasadas Administraciones únicamente se priorizó el norte y el centro."Yo soy paisano de ustedes, esta es mi tierra y mi agua. Nací en Tepetitán, es el mismo río, la misma agua y por eso vamos a atender el sureste, porque se quedó muy rezagado", comentó."Avanzó el norte, le dieron muchos apoyos y dejaron en el abandono el sureste, pero ahora después de 70 años hay de nuevo un Presidente del sureste que va a atender a Chiapas, a Tabasco a Campeche a Yucatán y a los estados del sureste".