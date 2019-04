Promete divertida noche

“Ciego de nacimiento y ojete por decisión”, es la carta de presentación de Alexis Arroyo, o como él se apoda, Alexis “Ojitos de Huevo”. Originario de Querétaro, es periodista egresado de la carrera en Ciencias de la Comunicación, pero también es comediante de stand up.Mañana 18 de abril tendrá una presentación en la ciudad, por lo que platicó con Zócalo respecto a sus inicios en la comedia y cómo ha definido su estilo desde el principio, además de las dificultades por las que ha atravesado durante su carrera en el mundo humorístico.Alegre y animado es como se muestra Alexis en todo momento, y comenta que “el hambre y haber estudiado comunicación” lo llevaron a la comedia.“El sueño lo tuve desde chiquito, pero un día se me presentó la oportunidad. Mientras estuve estudiando la carrera, un amigo me dijo que iba a entrar a trabajar a un bar de comedia y que había un día en especial donde podían ir los aficionados. Era un micrófono abierto, y ahí empecé”, dice el joven de 25 años.A partir de ahí comenzó su camino por la comedia, aunque su estilo y forma de hacer reír a la gente se formó incluso desde que estaba pequeño, pues afirma haber creado desde entonces “una especie de mecanismo antibullying”.“Me di cuenta que si me reía primero de mí mismo, los demás no se iban a poder tener armas para atacarme por este lado”, explica. “Porque luego cuando somos chiquitos, los niños no es que sean crueles porque quieran serlo, pero preguntan porque les da curiosidad, entonces tú haces mejor el chiste y entonces la gente ya se da cuenta de que no importa realmente”, añade.Del mismo modo, muestra su opinión y punto de vista acerca del por qué habla de ciertos temas que “se consideran tabú dentro de la comedia” y que algunos comediantes y parte del público le han hecho llegar, pues afirman que es “un humor muy negro”.“Se me hace un poco hipócrita que piensen que es humor negro cuando tú lo haces, y cuando alguien hace una broma por ser ciego”, a lo que agregó y explicó un caso que ocurrió en el programa de Franco Escamilla llamado La Mesa Reñoña.“La Mole una vez me puso un celular en la cara y ‘ay sí, se hizo viral y todo mundo se ríe’. Ah ¿entonces ahí sí te puedes reír?, pero si lo hago yo entonces sí es humor negro. Creo que ahí cae un poquito la contradicción”,.Afirma que incluso los problemas no residen en el público y la negativa al momento de recibir su comedia, sino que “realmente creo que los problemas vienen en cuanto al gremio. Comediantes más viejos te quieren poner el pie. A veces algunos no se dan la oportunidad de escucharte”, explica.También comenta que sus compañeros de profesión suelen creer que su humor se basa en burlarse de las personas ciegas, cuando realmente “yo no me río de nadie. Yo me río de mí mismo”, como lo comenta el propio queretano.De esta forma, Alexis no ha permitido que su condición sea un límite para estar en proyectos importantes, pues ha compartido escenario y pantalla con comediantes como Franco Escamilla y ha aparecido en diversos programas como Comedy Central Presenta: Stand Up, además de mantener una gira por la República.Alexis estará mañana en La Antigua a partir de las 21:00 horas. La entrada tiene un costo de 200 pesos.