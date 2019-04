Promete Fonca resolver ‘demora’ de pago

A cinco meses de que la producción y el montaje de la obra de teatro Durante la noche (antes del amanecer), de Hugo Arrevillaga, resultara beneficiada con el apoyo del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes (Fonca), no se sabe cuándo le serán entregados los recursos, a pesar de que su estreno estaba programado para el 6 de abril en el foro Bellescene.Sin embargo, la titular del Fonca, Marina Núñez Bespalova, dijo ayer a Excélsior que hoy se resolverá la “demora administrativa”. “No tengo noticia de que me hayan buscado. Siento que sea a través de una nota que me entere de este problema. He intentado responder lo más pronto posible a todas las citas y llamadas que he recibido”, expresó por escrito.Y aseguró que ha tomado cartas en el asunto. “Por supuesto, voy a revisar que ningún beneficiario se vea afectado en la recepción de sus apoyos”.Arrevillaga lamentó que el apoyo del Fonca lleve un retraso de cinco meses, lo cual ha afectado el estreno de la obra, basada en el argumento de la escritora inglesa Nina Sigal, que hasta hoy permanece inédita en México.“Mi malestar y el de la compañía –apuntó– se basa en la ausencia de señales por parte del Fonca para obtener el recurso que nos permita ejecutar y realizar dignamente un estreno… estamos sin poder ejecutar la producción y sin concretar el estreno”, expresó Arrevillaga en entrevista publicada ayer.“Si el Fonca quiere reestructurarse, tendría que poner un énfasis en la revisión administrativa”, dijo.El proyecto de Arrevillaga espera los 250 mil pesos que el Fonca no ha entregado, para pagar actores, la traducción, el diseño de vestuario, iluminación y multimedia, la dirección y producción.