Promete JC dar cátedra: manda mensaje al ‘Travieso’

Ciudad de México.- Julio César Chávez prometió que le dará una lección a Jorge “Travieso” Arce el sábado 7 de marzo en el Centro de Usos Múltiples de Hermosillo, combate de exhibición para el cual se declaró listo.



El legendario “JC” Chávez se prepara de forma intensa para la revancha con el “Travieso”, duelo que se ha calentado por las declaraciones y advertencias de ambos.







“Siempre estoy haciendo ejercicio, desde que estoy limpio de toda adicción y para la pelea con el dientón del Travieso me preparé de forma especial, para demostrarle que aunque soy mayor, seré siempre mejor y le daré una lección de pura calidad”, dijo.



El “César del Boxeo” dejó en claro que será un gran espectáculo el que presencie la afición que se dará cita para dicha pelea.