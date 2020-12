Prometo defender siempre los derechos de la comunidad LGBT: Taylor Swift

Escuchar Nota

​"El término ícono está hecho a la medida para esta ganadora. Su talento la ha hecho una de las estrellas más grandes del planeta. Es una auténtica aliada LGBTQ+ y no ha tenido miedo de hablar en pro de nuestra comunidad", expresó Hall.

"Creo firmemente que todos deberían poder vivir su historia de amor sin temor a la discriminación y la forma de que eso suceda es que sigamos presionando a los gobiernos para que establezcan protecciones para los miembros de la comunidad LGBT. Prometo defender siempre eso. Estoy muy agradecida por este increíble premio. Muchas muchas muchas gracias".

Los Virgin Atlantic Attitude Awards son los premios más grandes del año para la comunidad LGBT. En el marco de una nueva edición,Los ganadores de dichos premios son aquellos que muestran lo talentosa y diversa que es dicha comunidad.La cantante, la revista gay más vendida del Reino Uno. Todrick Hall, cantautor y participante del reality show RuPaul's Drag Race la presentó como un fiel aliada de las personas de dicha comunidad.El hombre dijo que tuvo el honor de ser productor ejecutivo del video "You Need To Calm Down" y de aparecer en él. En el videoclip aparecen estrellas como Ellen DeGeneres y Ryan Reynolds. Además, contiene referencias de apoyo a la comunidad LGBT.Después de los agradecimientos,, lesbianas, bisexuales y trans (transexuales, transgéneros y travestis).Información por Milenio