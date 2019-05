Promueve Calderón su nuevo partido

Al asegurar que estaba "empolvado" en temas de promoción política, Felipe Calderón inició la promoción de la agrupación México Libre.El ex Presidente de México llegó al Club de Leones cerca de las 19:00 horas y ofreció una rueda de prensa exprés.En ella habló sobre la falta de una política de oposición en temas nacionales, además de que aseguró que el modelo de Fuerza Civil fue en algún momento en deber ser, aunque recalcó que no sabe cuál es el estatus de la corporación actualmente.Destacó qué hay que poner atención en el tema de la Guardia Nacional.También señaló que la denuncia hecha hace unas horas por la Defensoría de Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca era parte de una campaña de desprestigio con las que no han logrado nada.Aunque se le preguntó la cantidad de personas que apoyan a México Libre, Calderón señaló que no cuenta con las cifras correctas.Aunque resaltó que buscan personas sin partido y que no hayan formado parte de Acción Nacional, PRI u otros.Ante unas 400 personas Calderón inició tarde su presentación por fallas en el equipo de cómputo.Inició su charla con un análisis del funcionamiento del crimen organizado y señaló que actualmente se vive un cambio en el modelo criminal.Defendió que el error de México no fue combatir a los criminales, sino haberlo hecho tarde y dejarlos hacer lo que les dio la gana.Señaló que el ataque al Casino Royale marcó un avance en el estudio criminal con pruebas dactilares.Destacó que Fuerza Civil fue un ejemplo, pero recalcó que desconoce cómo está ahora.La charla, que se extendió por más de una hora, concluyó con una serie de preguntas y respuestas.Ahí señaló que el PAN es un partido de "cadeneros", donde ellos son los que controlan la entrada.Sostuvo que los de Nuevo León son muy conocidos, pero no dio sus nombres.