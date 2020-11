Promueve Emilio De Hoyos iniciativa para evitar parálisis legislativa

Escuchar Nota

Saltillo, Coah.- El Diputado Emilio De Hoyos Montemayor presentó una Iniciativa de reforma a la Ley Orgánica del Congreso del Estado a fin de establecer expresamente que la Diputación Permanente, podrá recibir iniciativas de ley y turnarlas a las comisiones correspondientes, con lo cual se da continuidad al trabajo legislativo, aún en los periodos de receso.



En México, la Carta Magna contempla una Comisión Permanente que entra en funciones durante los recesos de las cámaras de Diputados y Senadores, y si bien no cuenta con facultades legislativas, esta si puede recibir iniciativas de ley, observaciones a los proyectos de ley o decreto que envíe el Ejecutivo y proposiciones dirigidas a las cámaras para turnarlas a las comisiones de la cámara a la que vayan dirigidas.



De igual forma, la Constitución Local contempla a la Comisión Permanente como órgano de continuidad parlamentaria cuando el Congreso no esté en período ordinario de sesiones, sin embargo, si bien la Ley Orgánica del Congreso establece que quien Presida la Diputación Permanente, tendrá las mismas facultades que tiene la Presidencia de la Mesa Directiva del Pleno del Congreso, esta no es clara al no establecer de forma expresa la facultad de dar turno a comisiones de aquellas iniciativas de ley presentadas durante sus funciones.



Por ello, y a fin de que no se paralice el trámite de asuntos presentados al Congreso del Estado durante los periodos de receso, se propone establecer en el artículo 145 de su Ley Orgánica, que la Diputación Permanente podrá turnar a las comisiones correspondientes las iniciativas presentadas, conforme a la materia de las mismas.