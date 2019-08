Promueve influencer curso para empleadas; la tunden

Yo pensaba que era inútil y ya llegó Mariana Rodríguez a hacerme sentir mejor https://t.co/F5vFxqHKZO — Tía abuela Calpurnia Addams (@cassandra_hellu) August 27, 2019

La verdad Mariana Rodríguez se me hace cero hueca o sea ha de tener bastantes cualidades para lo que ha hecho a su edad. — Norma Jeane Baker (@unaesposaa) August 27, 2019

Madress cada día me sorprende más la pendejez de la Mariana Rodriguez jajajajajajaja pic.twitter.com/Ldumah5Ohc — Jazmín Domínguez (@jazdmngz) August 27, 2019

Una vez más la influencer regia,, se ha vuelto el blanco de las críticas en las redes sociales.En esta ocasión, la prometida del Senador por Movimiento Ciudadano,, comentó que está yendo a un curso en donde le enseñan a limpiar una casa, con tareas que van desde tender una cama hasta lavar un baño."Esta súper padre porque te enseñan a todo, cómo tender una cama súper bien, como lavar un baño, etcétera", se escucha a Mariana decir en una de sus historias de Instagram.Las críticas comenzaron tras su invitación a quienes tienen empleada doméstica a inscribirlas al curso para que sean capacitadas."Ahí pueden mandar a las empleadas de su casa, si tienen, y las capacitan", agregó.En redes sociales el video ya ha comenzado a viralizarse, sin embargo, esta no sería la primera vez en que Mariana se vuelve tendencia por uno de sus comentarios.El pasado 9 de julio,fue criticada por subir un video en el que relata los "obstáculos" que ha atravesado en su vida.Rodríguez agradeció en ese video a sus seguidores por "estar con ella en los buenos y malos momentos", sin embargo, los cibernautas lo calificaron de "absurdo"."Cuando perdí mis chanclas, cuando se me cayó mi iPhone en la Marina, cuando perdí el San Benito... Todos los obstáculos que me ha tocado vivir y de los que ustedes han sido parte", narró en ese momento la regia."Que vida tan difícil, pobre mujer","¿Así o más hueca?", "Pobre niña rica", fueron algunos de los comentarios que la influencer recibió en aquélCon información de ABC Noticias