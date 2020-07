Promueven controversia por omisiones en caso FICREA

Escuchar Nota

Saltillo, Coah.- Por diversas omisiones como el haber culminado ya el tiempo legal para promover responsabilidades en el caso Ficrea, que involucró recursos del Tribunal Superior de justicia de Coahuila, los regidores Jorge Erdmann Reich y Carlos Orta Canales, presentaron una acción de inconstitucionalidad en contra de varias instancias, entre ellas el Congreso del Estado.



Además del Congreso, se promovió la acción en contra de la Auditoría Superior del Estado de Coahuila, la Unidad de Asuntos Jurídicos de la misma ASE y el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Coahuila.



En los primeros tres, por omisiones con relación a la instrucción y resolución del procedimiento de declaratoria de responsabilidad resarcitoria con número ASE/UAJ.PR14/95/2016; así como a las funciones de verificación y control sobre estas atribuciones de fiscalización, investigación y sanción.



Lo anterior ya que aún a la fecha, el procedimiento se reporta como en trámite, cuando ya han transcurrido en exceso los plazos y términos para resolverlo de acuerdo a como se señala en la ley, por lo que se destaca que con ello existe riesgo de que se presente la prescripción de responsabilidades resarcitorias y con ello la pérdida irremediable de los recursos que fueron depositados “indebidamente” en Ficrea por el Poder judicial en 2014.



En cuanto al Consejo de la Judicatura, se señala que es contra el acuerdo fechado el 25 de noviembre de 2015, en el que el Consejo analizó y resolvió respecto de las responsabilidades administrativas de los funcionarios públicos dependientes de la Administración de Justicia, con motivo de las observaciones realizadas por la Auditoría Superior del Estado, en el Informe de la Gestión Financiera que llevó a cabo el Poder Judicial en el fondo de la Sociedad Financiera FICREA.



En este sentido, la acción se basa en que el resolutivo del Consejo se realizó por los propios involucrados en los hechos, y determinó la inexistencia de responsabilidad administrativa de los servidores públicos.



En el primer caso, de la ASE y el Congreso, se especifica que la afectación es por la omisión del Congreso en cumplir su obligación de coordinar y evaluar el desempeño de las funciones de la ASE, en tanto que al ASE ha incumplido en su obligación de promover las responsabilidades que sean procedentes pues pese a encontrar inconsistencias en el caso aún no ha resuelto si se procede a fincar responsabilidad.



En cuanto al Consejo, se subraya que no tomaron en consideración la totalidad del caudal probatorio en contra del entonces presidente del Poder Judicial Gregorio Pérez Mata, quien a pesar de contar con información sobre los riesgos de la inversión por parte de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, procedió a realizarla.



Los regidores aseguran que tales acciones afectan su esfera jurídica como autoridad y como personas, al atentar y lesionar sus derechos fundamentales a la legalidad y a la certeza jurídica, pues los recursos económicos de que disponga el Estado se deben administrar con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez, para satisfacer los objetivos a que están destinados y en particular el acceso a la justicia