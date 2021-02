Promueven juicio político contra Félix Salgado

Escuchar Nota

"Seguidos los trámites de ley, la Cámara de Diputados declare la procedencia del presente juicio de procedencia, y se sancione conforme a Derecho, al C. Feliz Salgado Macedonio, lo dispuesto en nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en la Ley Federal de Responsabilidad de los Servidores Públicos", se indica en la petición entregada.



"Dada la gravedad y recurrencia del tipo de violencia en contra de las mujeres que se atribuye al Senador con licencia, Félix Salgado Macedonio, consistentes en violencia psicológica, física, sexual y demás que han atentado contra los derechos fundamentales y la dignidad de las víctimas denunciantes, es que se solicita a esta Cámara de Diputados dar trámite, y sustanciar el procedimiento que corresponde a fin de permitir se proceda penalmente en contra del denunciado, y este pueda quedar a disposición de las autoridades competentes para que actúen conforme a la normativa aplicable", plantea el escrito presentado esta tarde en la Cámara.



"Es inconcuso que el carácter de senador, en funciones o con licencia, es un elemento que pone en condiciones de desigualdad al denunciado frente a las víctimas, por lo que este Congreso de la Unión debe tomar las medidas necesarias para, con perspectiva de género, equilibrar la relación desigual existente.



"No es asunto electoral, es un asunto de justicia en un país donde matan diario a decenas de mujeres y niñas.



"Proteger a un violador y dejar que entre a la boleta es un asunto de justicia, que no vamos a dejar que pase", expuso.



