Promueven médicos rebelión contra vacuna en grupos de WhatsApp

Saltillo, Coah-. De acuerdo con la vocería de la Secretaría de Salud, no hay manera de obligar a los médicos a vacunarse contra el Covid-19, más allá de un exhorto y la disposición de la inoculación.



Sin embargo, entre los grupos de WhatsApp de doctores del ISSSTE y el IMSS de la localidad, en lugar de promocionar la vacunación están publicando mensajes donde advierten de los presuntos peligros por aplicarse una vacuna nueva.



Uno de los doctores participantes de ambos grupos reveló el tipo de conversaciones que realizan en torno a la vacuna y el hecho de que sea el personal de salud el primero en recibirla.



Por medio de grupos de WhatsApp, médicos del IMSS e ISSSTE de la localidad advierten de los presuntos peligros de la vacuna anti-Covid, y muchos afirman que esperarán antes de inocularse.



Entre los médicos se preguntan si van a vacunarse y se pueden leer respuestas negativas: “Voy a esperar y ver reacciones, todo medicamento y vacuna nueva en la historia de la medicina han tenido reacciones alérgicas y algunas mortales”, comentó uno de ellos.



Otro más propuso usar el método científico: “observar y ser cautelosos en nuestro análisis de los hechos antes de vacunar”.



“Yo no”, opinó un tercero, “con todo el respeto, no me dan confianza ni aquí ni en Estados Unidos”.





Varios coincidieron que en tanto no sea obligatorio para ingresar a otros países, no lo harán “no me voy a vacunar hasta ver los resultados científicos”.



La controversia manifestada en Monclova por médicos del Seguro Social se refleja también en Saltillo, aunque de manera interna entre algunos integrantes de la comunidad, hasta el momento.