Promueven renuncia de directora de FCA Saltillo

A través de la plataforma, un usuario identificado como., subió una petición para que los involucrados en la graduación de la Facultad de Ciencias de la Administración, entre ellos la directorapor haber desafiado a las autoridades sanitarias y a la propia Rectoría de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC).“Como un ciudadano responsable manifiesto mi sentir y estoy convencido de queo que les impongan una multa, porque con sus actos demostraron que son funcionarios inmaduros que no pueden seguir al frente de una institución educativa, donde se forma el futuro capital laboral de la entidad, y es reflejo que con docentes y autoridades que demuestran este comportamiento, no se están imprimiendo valores y compromisos morales en la formación de estudiantes universitarios y que son indispensables para que la sociedad funcione en armonía”, señala el responsable de la iniciativa, lanzada el sábado por la noche y dirigida a la Universidad Autónoma de Coahuila, y que hasta la tarde del domingo reuníaLa semana pasada, ladeterminó que el castigo para los responsables de haber organizado la graduación sería que pagaran de su bolsillo las multas que de ahí se derivaran, además de que se les obligaba a ofrecer una disculpa pública, misma que hicieron por escrito.De acuerdo con el estatuto universitario, los directores de escuelas, al ser electos por voto del personal académico y estudiantes, no puede ser removido sino a través de un referéndum al que convoque el