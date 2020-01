PRONNIF brinda apoyo a operación mochila segura

Escuchar Nota

Piedras Negras, Coah.- La Procuraduría de los Niños, Niñas y la Familia, estará brindando todo el apoyo al programa operación mochila segura para avalar la revisión que llevan a cabo en las escuelas de los tres niveles de gobierno, dio a conocer Jesús Manuel Castaño.



El subprocurador de PRONNIF en la región norte, dijo que la Secretaría de Educación los ha considerado para participar en este operativo en el cual están presentes padres de familia y maestros de los que se han llevado no se han detectado ninguna anomalía, sólo celulares y alimentos no permitidos considerados como chatarra.



Jesús Manuel Castaño dijo que la Procuraduría tiene psicólogas que estarán atendiendo a los menores que les han canalizado porque presenten algún tipo de emociones, a ellos se les brinda terapia y se lleva una serie de pláticas a las escuelas que lo soliciten.



Se tiene un programa de infancia en la adolescencia en el cual invitó a todos los alumnos de todos los niveles educativos a que se adhieran a él, así como padres de familia y maestros en general.



En ese programa se tienen cinco puntos básicos que son máscaras de internet, escudo de la dignidad, prevención de maltrato infantil, funciones de PRONNIF y las que las escuelas les soliciten para lo cual se adaptan a la calendarización según el público.



Este programa es de mucho beneficio porque ayuda no sólo a los niños sino también a los adolescentes para que descubran oportunamente si pudiera haber alguna conducta con problemas.