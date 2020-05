Pronnif Coahuila invita a Concurso Nacional de Dibujo

Escuchar Nota

“Nuestro deber como Procuraduría es socializar y garantizar sus derechos, es una oportunidad para plasmar su opinión a través de un dibujo sobre dicha problemática. De ahí la importancia que niñas, niños y adolescentes participen, expresen sus ideas y pensamientos y ejerzan su derecho a la libre expresión”, dijo la Procuradora.

Con la convocatoria que busca conocer el punto de vista de niñas, niños y adolescentes en el tema, laEl concurso, cuyo objetivo es incentivar la libre expresión, está dirigido aquienes deberán elaborar un dibujo en una hoja tamaño carta utilizando materiales que la imaginación les permita.Es importante que niños y niñas piensen la idea, pues; el jurado podrá descalificar la participación si detecta plagios o trabajos que hayan participado en otros concursos.Los datos que debe de llevar el trabajo son: título del dibujo, fecha de elaboración, una breve explicación, nombre completo, edad y fecha de nacimiento, además de adjuntar la copia del acta de nacimiento, domicilio particular, número telefónico de casa y celular, nombre de la escuela, grado y grupo y nombre completo del padre madre o tutor con su correo y teléfono.La procuradoraindicó que los niños coahuilenses tienen, y pueden hacerlo cuando las medidas de salud lo permita, en la oficina estatal de Pronnif, en el DIF Coahuila, en las Subprocuradurías Regionales y en las Procuradurías Municipales.en la página del Sistema Nacional del DIF: www.gob mx/difnacional De acuerdo con la Organización Internacional del Trabajo (OIT),Por ello, Coahuila trabaja constantemente en base a la, así como la, las cuales refieren que menores de 14 años no deben laborar, mientras que los de 15 a 18 años pueden hacerlo bajo ciertos requisitos, siempre y cuando no perjudique su salud, educación o impida su desarrollo físico o mental.