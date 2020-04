Pronnif Coahuila recomienda cómo lidiar con el estrés durante cuarentena

Escuchar Nota

“En esta contingencia debemos aprovechar el tiempo para disfrutar y convivir con la familia realizando diversos tipos de actividades dentro de la casa, tomando en cuenta las recomendaciones del Gobernador y de la Secretaría de Salud”, dijo la procuradora María Leticia Sánchez Campos.

Losde la Procuraduría para Niños, Niñas y la Familia del Estado (Pronnif)La, dando cumplimiento a las indicaciones del gobernadorde apoyar a la ciudadanía con acciones y actividades concretas para evitar la propagación y el contagio del Covid-19, da conocer algunos consejos para evitar el estrés y la preocupación durante la cuarentena.En este tema, el Departamento de Psicología recomienda queEs muy importante, ya que si se permanece acostado durante todo el día es más fácil que la depresión se haga presente.En estos días es importante que se mantenga un, con el fin de mantener cuerpo y mente estables.− Planea tus días.− Realiza actividades que te mantengan ocupado y distraído.− Es tiempo de leer y escribir, puedes proponerte leer un libro por semana.− El que se esté en casa no quiere decir que no tengas contacto con amigos y familiares, pueden hacer videollamadas o jugar con los amigos en línea, esto te tendrá motivado buena parte del día.− Además, es importante que algunas actividades de las realizadas sean en familia. Los juegos de roles propician la imaginación, pensamientos, actitudes, lenguaje, personalidad y voluntad en niñas y niños.Por otra parte, les permite comunicarse de una forma distinta, explorar las cualidades y el convivir resulta satisfactorio.− Dentro de estas actividades, es ideal inventar un cuento, algún miembro de la familia puede iniciar con la historia y cada miembro continuarla, al final se escribe la historia. Sin duda será un cuento especial de la familia.− Otra actividad puede ser el atrapa tesoros, es un juego de coordinación psicomotriz para niños y niñas. La mecánica es que en el piso de dispersan mucho objetos (tesoro) que los participantes deben atrapar lanzando un aro a los objetos., lo que permite tener la mente ocupada para limitar la preocupación, tomando en cuenta que no todo lo que se diga es cierto, en este tema es importante seguir los canales oficiales del Gobierno de Coahuila.