Pronnif redobla acciones para disminuir los reportes por omisión de cuidados

Saltillo, Coah.- La titular de la Procuraduría para Niños, Niñas y la Familia del Estado (PRONNIF), María Leticia Sánchez Campos, indicó que en 2020 la dependencia redobla esfuerzos para erradicar los reportes por omisión de cuidados.



La Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes considera omisión de cuidados a las acciones que pongan en riesgo la integridad física y emocional, como carecer de registro de nacimiento, no brindar atención a la salud, no contar con vacunas, faltar constantemente a la escuela, la desatención de los padres para el aseo y los alimentos, los accidentes por falta de precaución, no estar vigilados por un adulto, dejarlos solos en la casa y/o dejarlos a cargo de otros menores de edad, entre otros.



La titular de la PRONNIF explicó que el trabajo que realiza la dependencia está creando conciencia entre la ciudadanía y la familia, siendo esto un indicador importante para que las cifras desciendan.



Las acciones principales son la socialización de los derechos humanos y su protección a través de cursos y talleres en las instituciones para estudiantes, maestros y padres de familia.



Sin embargo, indicó Sánchez Campos, no se baja la guardia y se continuarán realizando esfuerzos en el mismo tenor, ya que es prioridad para el Gobierno de Coahuila dar cumplimiento al Programa de Procuración de Justicia para los Niños, Niñas y la Familia.



“Continuaremos trabajando para disminuir en la medida posible la omisión de cuidados en todos los meses del año, buscamos indicadores positivos y eso se obtiene con trabajo y concientización, uno de los objetivos de este año”, concluyó.