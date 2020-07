‘Pronto sabrás de mí’: Nutriólogo expone amenazas de Bárbara de Regil

Escuchar Nota

“Jaja tú lo que sea por hacerte famoso. Pronto sabrás de mí”, fue la forma en que Bárbara respondió y lo que le costó numerosas críticas pues los usuarios han afirmado que esas actitudes son totalmente contradictorias a las que ella siempre promueve en sus redes sociales.

aunque en esta ocasión no fue por el tema de su famosa proteína, sino que la actriz utilizó sus redes sociales para promover un producto hecho a base de dióxido de cloro.Y es que según la protagonista de ‘Rosario Tijeras’Ante ello,; sin embargo, al parecer su comentario no fue del agrado de la actriz quien se atrevió a lanzarle una “amenaza”.Fue por medio de su cuenta de Instagram donde Terrón difundió la respuesta de la amante de la vida fitness, agregando el mensaje:Sin embargo, las críticas también se fueron contra el nutriólogo pues cibernautas aseguraron que la respuesta de Bárbara de Regil no se trató de una amenaza y calificaron su publicación como algo amarillista.Cabe mencionar que, por lo que advirtió que su uso representa un riesgo a la salud.Incluso señaló que los productos hechos a base de estos productos se comercializan de manera irresponsable para la prevención y el tratamiento de diversas enfermedades entre ellas, cáncer y COVID-19.Información de Radio Fórmula