Pronuncia Gullit su inconformidad: ‘pretenden matar el futbol’

Ciudad de México.- La decisión de dar por terminado el torneo Clausura 2020 en el Ascenso MX ante la pandemia del coronavirus causó incomodidad en más de uno; en particular en el Gullit Peña, quien explotó en contra algunos directivos a quienes acusó de matar el futbol.



“Les quiero pedir a los dirigentes del Ascenso MX que no nos roben la oportunidad de ganar el ascenso a Primera División, pedimos terminar este torneo, nos preparamos todos estos meses y no es justo que nos roben esa posibilidad.



“Somos muchos jugadores que somos afectados, familias que dependemos del futbol y que por los intereses de unos pocos que pretenden matar el futbol se termine esto, solo pedimos respetar la esencia del deporte y a todos los que amamos el futbol”, escribió el mediocampista de Correcaminos en sus redes sociales.



Cabe recordar que el Gullit Peña fue pieza fundamental del León que logró ascender en el 2012 luego de 10 años fuera del máximo circuito de nuestro balompié.