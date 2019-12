Propina Burrow paliza en Semis

Ciudad de México.- Oklahoma no fue rival para el equipo número 1 de la NCAA, los Tigers de LSU, que de la mano de la noche histórica de Joe Burrow aplastaron 63-28 a los Sooners en el Peach Bowl, la primera semifinal del futbol colegial.



Burrow continúa reescribiendo los libros de récords en una de las mejores temporadas de todos los tiempos. El mariscal de campo de LSU lanzó para siete pases de anotación, una marca en la historia de los Tazones para LSU, además de correr para uno más, siendo el primer jugador en la historia responsable de ocho anotaciones en un Tazón, con lo que llega a 59 en la temporada, lo que lo pone a tan solo cuatro del récord de Colt Brennan en 2006.



Los Sooners confiaban que su mejora defensiva (apenas la 48 en la nación, pero la mejor en el Big 12) les permitiera dar pelea en un partido que LSU era favorito por 14 puntos.



La segunda serie fue la única en que LSU no llegó a las diagonales, tras lo cual empató Oklahoma en una serie que contó con una espectacular recepción de 51 yardas de CeeDee Lamb.



LSU anotó de inmediato y no miraron para atrás con un Burrow pletórico.



LSU está en la final por primera vez desde la temporada 2011, cuando cayeron ante Alabama y buscan su primer campeonato nacional desde 2003, cuando ganaron 21-14 ante su rival del Peach Bowl, Oklahoma, y lo harán cerca de casa, en el Superdome de Nueva Orleans, donde ganaron su último título de la NCAA.