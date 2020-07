Propina mamá golpiza brutal a niña de 4 años

Escuchar Nota

Piedras Negras, Coah.- Una menor de 4 años fue brutalmente golpeada por su madre, luego de que ésta se molestara con su pareja por no haber ido a trabajar y no había dinero, los hechos ocurrieron en la colonia Ramón Bravo.



La abuela de la menor, Jacinta “N”, de 64 años, dio a conocer que escuchó los gritos de la pequeña, al acudir a defenderla fue golpeada y aventada a la cama, mientras la madre Lluvia “N” de 19 años y su pareja Miguel “N” salieron corriendo del domicilio con la niña.



Al lugar acudieron elementos de la Policía Municipal para tomar conocimiento de los hechos, a lo cual la abuela manifiesta que su hija Lluvia y su pareja se encontraban discutiendo debido a que el sujeto no se había presentado a trabajar, además mencionó que siempre que se pelean agreden a la pequeña de 4 años.



A la menor lesionada se la llevaron los padres y no quisieron decirle dónde se encontraban, además se encargaron de limpiar la sangre que se encontraba en el piso.