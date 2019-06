Proponen modificar Ley de Obras Públicas para evitar corrupción

El diputado independiente, Edgar Gerardo Sánchez Garza, propone adiciones a la Ley de Obras Públicas y Servicios, para prohibir ampliar, remodelar, restaurar o modificar obras que aún cuenten con vida útil, y que suponen un gasto innecesario y favorecen a la corrupción.Explicó que, en años recientes, algunos municipios solicitaron créditos para cambiar el alumbrado público e instalar lámparas LED, y dos años después estas son reemplazadas, no obstante que tienen vida útil de 50 mil horas, y si las encienden 10 horas por día, su vida útil es de 13.7 años.Añadió que en General Cepeda recarpetearon caminos con un alto costo, material de mala calidad y que tienen poco tránsito de vehículos, es decir, no tienen utilidad pública para la población.“Sin lugar a dudas, el realizar este tipo de prácticas por parte de cualquier gobierno, lo hacen como consecuencia de que la obra pública es muy difícil de monitorear por parte de la sociedad civil, debido a que se requiere un nivel de conocimiento técnico, que en ocasiones no tienen ni los propios funcionarios encargados de los procesos de compra”.“Se aprovechan de esa falta de conocimiento para ejecutar obras que aún tienen una vida útil o que realmente no representan una utilidad pública para la ciudadanía”.En la iniciativa propone incluir el concepto de “diseño universal”, que debe entenderse como el diseño de productos, entornos, programas y servicios que puedan utilizar todas las personas, en la mayor medida posible, sin necesidad de adaptación ni diseño especializado.-Vida útil de la obra es la estimación fundada en estudios técnicos y sociales que certifica que el uso de la obra ya no es seguro o que dejó de cumplir con especificaciones para su uso óptimo.-Diseño universal se entenderá como el diseño de productos, entornos, programas y servicios que puedan utilizar todas las personas, en la mayor medida posible, sin necesidad de adaptación ni diseño especializado.-Tampoco se podrán contratar obras que aún cuenten con vida útil evidente.