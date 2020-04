Propone endurecer penas por agresiones al personal de la salud

Escuchar Nota

Saltillo, Coah.- A fin de endurecer el castigo por agresiones a personal de la salud, el Diputado Jaime Bueno Zertuche presentó una Iniciativa de reforma al Código Penal de Coahuila para incluir en los delitos de Lesiones y Homicidio calificados, cuando se cometan en contra de personas de que desempeñen un cargo relacionado con la prestación de servicios de la salud, y en el de daños calificados, cuando se cause daño a edificios para servicios de la salud o vehículos para el traslado de enfermos.



Debido a la pandemia ocasionada por el COVID-19, el país afronta diversos desafíos que van desde proteger no solo la salud de las personas, sino también su integridad, buscando en todo momento salvaguardar sus derechos humanos.



El disfrute de esos derechos, se han visto en riesgo para las personas que desempeñan un cargo, profesión, oficio, o actividad relacionados con la prestación de servicios de salud, pues han sufrido no solo actos discriminatorios, sino incluso han sido objeto de agresiones que han atentado en contra de su seguridad e integridad física, por parte de personas que ante el miedo de ser contagiadas por el virus que causa el COVID-19, reaccionan de manera infundada y violenta.



Esta reprochable conducta parece aumentar en la medida que la contingencia sanitaria avanza, por lo que es necesario frenar ese tipo de actos.



El diputado Jaime Bueno señaló que la manera de reconocer a médicos, personal de enfermería, laboratorio, paramédicos, intendencia, a todos aquellos que día con día salen a trabajar para salir adelante de esta contingencia, es legislando normas que inhiban conductas delictivas en contra de personas que desempeñan algún cargo, profesión, oficio, o actividad relacionada con la prestación de servicios de salud, endureciendo su castigo.



En ese sentido, las y los Diputados del PRI proponen incluir en los delitos de lesiones calificadas y homicidio calificado, cuando se cometa en contra de personas que desempeñan algún cargo, profesión, oficio, o actividad relacionada con la prestación de servicios de salud, es decir, no solo el personal médico, sino enfermeras, personal de laboratorio, camilleros, etc. que con motivo del ejercicio de sus funciones, atenten contra su integridad física.