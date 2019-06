Propone líder social corte de agua a posesionarios

Luis Rey Puente, líder de la organización Comunidad Social solicitó a las autoridades que se regularice el cobro de servicios a las casas de invasión, pues al no pagar servicios como el agua ocasionan problemas como la falta de suministro de agua al resto de la ciudadanía que sí cumple.“Propongo al Cabildo, como líder social, que aprieten las manos y no tentarse el corazón, y cortar el agua. Porque la gente que tiene casas de invasión tiene que pagar”, declaró.Para ofrecer un buen servicio a todos los ramosarizpenses solicitó a las autoridades, tanto municipales como a directivos de Compara, tomar medidas drásticas pero sin llegar a cobrar costos excesivos por servicios como la reconexión agua.Comentó que donde más se tira el agua es en las casas de invasión, “Piensan ‘cómo no pago agua, no tengo contrato, pues que se tire el agua, ese es el factor número uno. Todos los que no la pagan son los que más la desperdician”, señaló el líder de la organización Comunidad Social.Asimismo, mencionó que en los sectores donde más se presenta esta situación es en las colonias como Analco, Escorial, Villasol, al poniente de la ciudad.La regidora María de los Ángeles Coronado Leija comentó que luego de una reunión que sostuvieron con la Compañía de Aguas de Ramos Arizpe, hizo un llamado a la población para darle el uso adecuado al agua, así como cuidarla y reciclarla lo más posible, pues de caso contrario, la Compañía seguirá tomando medidas como cortar el suministro. “Si tienen adeudo se les pueden dar facilidades de pago”, finalizó la regidora.