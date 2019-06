Propone Morena desaparecer el Consejo General del INE

La fracción de Morena en la Cámara de Diputados propondrá formalmente que desaparezca todo el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE).Así lo dio a conocer el vicecoordinador de Morena, Pablo Gómez, quien manifestó que el Instituto "se hizo rápidamente arcaico porque las instituciones electorales (actuales en el mundo) son técnicas no políticas, no tienen Consejos, tienen órganos ejecutivos, las ejecutan, aplican la ley, no están todo el tiempo haciendo protagonismo personal"“Nosotros, para empezar, lo que vamos a proponer es cambiar todo el andamiaje y cambiar los métodos; que desaparezca el Consejo General de INE, no sólo reducirlo. Propondremos convertir al INE en lo que siempre debió haber sido: un organismo técnico y no político. Debe ser técnico e imparcial”, explicó.Agregó que Morena no tiene que caer en el mismo esquema de tener a sus consejeros en el instituto y lo que quiere el partido es realizar una reforma para que exista un órgano imparcial en el INE.“Queremos que en lugar del Consejo General haya un nuevo órgano técnico, que sea una Junta General Ejecutiva, con empleados técnicos, con las personas más y mejor capacitadas, con base en una lista elaborada por un Comité Técnico especializado; que sean con base en una lista de los mejor preparados para cada área, con un examen tipo el caso del Instituto Federal de Telecomunicaciones, y ya no a propuesta de los partidos”, añadió.Y es que consideró: “Ya no debe haber consejeros electorales que estén representando hipócritamente a los partidos. ¡Ya basta de máscaras!”.En entrevista con el diario El Financiero , también respondió a las críticas de Lorenzo Córdova y de los partidos de oposición, al afirmar que “es falso y lo aclaro: Morena no quiere controlar a los órganos electorales ni quiere imponer a nadie. Morena no quiere poner a las autoridades electorales, pero tampoco quiere que otros partidos lo sigan haciendo y que sigan poniendo a los consejeros electorales”.Agregó que en la Cámara de Diputados y en el Congreso de la Unión hasta el momento “no hay una iniciativa formal propia de Morena de reforma electoral, y las que se han presentado son sólo parciales y a título personal; la que queremos la prepararemos todos los partidos en la mesa de negociaciones