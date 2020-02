Propone Morena incluir rifas en Ley

Escuchar Nota

"Comprar un avión para los viajes presidenciales y sus colaboradores fue un exceso. No podemos hoy continuar avalando la opulencia ante una realidad con pobres al extremo y en grandes cantidades".

presentaron unapara quepresidencial TP 01, tal como lo tiene considerado el presidente Andrés Manuel López Obrador.En tribuna, el diputadoexplicó que con la propuesta"Se trata de una iniciativa que añade elque, por sus características o por las condiciones de mercado, no han podido ser vendidos", dijo Bonifaz, quien junto con el coordinador, Mario Delgado, firmó la iniciativa., agregó sobre el dinero que se obtengan en la venta de boletos de la rifa del avión presidencial."No podemos vivir en simulaciones. ¿Cómo fue posible que se usaran recursos públicos para comprar un avión tan lujoso?", argumentó.La propuesta, publicada en la, contempla una, en la que se añaden los sorteos."De no lograrse la venta de los bienes a través del procedimiento de, se procederá a su subasta en el mismo evento, en los términos que señalen las normas generales que emita la Secretaría. También se podrá enajenar bienes por sorteo", cita la iniciativa.Agrega que los requisitos sobre valor mínimo de venta no será aplicable a los casos de sorteo y de subasta.