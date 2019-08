Propone Nuevo León creación de ‘ciudad santuario’

Ante la emergencia causada por la permanencia de miles de migrantes que esperan en Nuevo León su trámite de asilo en Estados Unidos, el gobernador Jaime Rodríguez propuso la creación de una "ciudad santuario" en la entidad para darles trabajo."El Bronco" precisó que dicha zona podría asentarse en el municipio de Anáhuac y en la localidad de La Gloria, en Vallecillo.En entrevista en Palacio Nacional, donde visitó tanto la Secretaría de Hacienda como al canciller Marcelo Ebrard, indicó que, para crear la "ciudad santuario", se requiere de una inversión pública de 3 mil millones de pesos para crear una carretera que conecte la autopista a Laredo con el puente internacional."Nuevo León necesita más recursos para infraestructura y menos recursos para las dádivas. Nuevo León es un estado atractivo que puede resolver el problema de migración si seguimos generando empleos; México no puede avanzar solamente con ser tránsito de los migrantes", aseveró.Rodríguez dijo que cuenta con el visto bueno de empresarios que estarían dispuestos a instalar sus empresas en esa región, contando con los beneficios fiscales del programa de zona libre en la frontera.Los migrantes, abundó, pueden hallar trabajo en el sector agrícola.Sostuvo que un proyecto de este tipo podría evitar en el estado una crisis como la de otras ciudades fronterizas."Hoy estamos con un problema, en Nuevo León se están quedando los migrantes que son rechazados en Estados Unidos y yo no quiero tener el problema que tiene Tijuana, Piedras Negras, Ciudad Obregón y Ciudad Juárez."Creo que podríamos hacer eso, tener una ciudad planeada desde ahorita y que vaya creciendo en base a la necesidad que se tenga en la zona", expuso.El Gobierno de México presentó una hoja de ruta para atender con modalidades distintas a la detención a las niñas, niños y adolescentes migrantes que llegan solos al país.En un acto en la SRE, Marcelo Ebrard presentó el Modelo de Cuidados Alternativos Para Niñas, Niños y Adolescentes Migrantes, Solicitantes de Asilo y Refugiados en México: Guía Para Su Implementación, que elaboró la dependencia en conjunto con el DIF y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef)."El modelo se tiene que traducir en un programa, en un presupuesto y ver cómo lo evaluamos", indicó.La subsecretaria para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos, Martha Delgado, advirtió que ha habido un incremento del 132% de los menores de edad que son presentados ante el Instituto Nacional de Migración (INM) entre 2018 y 2019, y que 25% del total corresponde a los no acompañados.María del Rocío García Pérez, titular del Sistema DIF, indicó que se trabajó durante un año en el diseño del modelo.Migrantes originarios de Centroamérica que abandonan su país por pobreza, violencia y discriminación llegan a México, donde tampoco son respetados pese a pertenecer a un sector vulnerable.El Director Nacional de Diversidad Sexual del PRD, Juan Antonio Medina Trejo, dijo que como activista ha tenido conocimiento de casos en que los indocumentados gay han sufrido de discriminación por parte de autoridades mexicanas."Tendrían que darles el estatus de refugiado a quienes en esas condiciones llegan a México y no lo está haciendo, (en) México los estamos tratando terriblemente mal, así como muchas veces tratan a mexicanos y mexicanas en Canadá o Estados Unidos", destacó.También resaltó que en ocasiones los migrantes de preferencia sexual terminan relacionados con el tráfico de drogas, la trata, la extorsión, así como la explotación sexual y económica.