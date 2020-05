Propone UDC mayor castigo por peculado que involucre recursos de salud

Escuchar Nota

Saltillo, Coah.- La UDC propone reformar el Código Penal para endurecer el castigo con un tercio más de penas en contra de los servidores públicos que incurran en el delito de peculado, si involucra recursos de salud pública,



En el supuesto de cuantía mayor, actualmente se aplica una sanción de 5 a 12 años de prisión y de 2 mil a 4 mil días multa (de 246 mil 440 a 492 mil 880 pesos) cuando el monto del peculado exceda de diez mil veces el importe del valor diario de la unidad de medida y actualización (86.88 pesos, es decir, 868 mil 800 pesos), al momento en que se cometió el delito.



Por cuantía mínima, la sanción es de 100 a 200 días multa (123.22 pesos salario mínimo), cuando el monto del peculado no exceda de 100 veces el importe del valor diario de la unidad de medida y actualización, al momento en que se cometió el delito, o no sea posible determinar el valor de las cosas muebles.



“Resulta inaceptable el que, siendo los recursos del Estado escasos, sobre todo ante la crisis económica que atravesamos, estos, en el caso particular de los destinados a cubrir los programas más esenciales para garantizar el derecho humano a la salud, y a una vida digna, sean desviados de sus fines, dañando no solo a la hacienda pública en lo particular, sino a la sociedad en general”, explicó el diputado Emilio Alejandro de Hoyos Montemayor.



El presidente de la Junta de Gobierno del Congreso del Estado, propone establecer que a quien realice cualquiera de las conductas de peculado establecidas en el Artículo 453 se le aplicará hasta un tercio más de las penas previstas si el peculado se relaciona con recursos destinados a la salud pública.